Экономист объяснила, почему нельзя инвестировать в украшения

Экономист Проданова заявила о рисках инвестиций в золотые украшения

02 февраля 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Украшения не удастся выгодно продать после покупки, сказала Наталья Проданова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инвестиции в золотые ювелирные украшения могут быть довольно рискованным вложением, так как нет гарантий, что подобные изделия со временем вырастут в цене. Об этом заявила профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова. «Инвестирование именно в золотые ювелирные украшения может быть очень рискованным. Если вы рассматриваете такой способ вложения средств, следует помнить, что далеко не каждое ювелирное изделие способно вырасти в цене со временем. Купив изделие однажды, вы уже никогда не продадите его по цене нового», — рассказала Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Специалист отметила, что инвестиции в золото и в золотые украшения — это разные вещи. Также большое влияние на стоимость ювелирного изделия оказывает мода. Например, при покупке модного комплекта сейчас вряд ли удастся продать его выгодно через пять или 10 лет из-за низкого интереса покупателей, заключила Проданова.

Инвестиции в золотые ювелирные украшения могут быть довольно рискованным вложением, так как нет гарантий, что подобные изделия со временем вырастут в цене. Об этом заявила профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова. «Инвестирование именно в золотые ювелирные украшения может быть очень рискованным. Если вы рассматриваете такой способ вложения средств, следует помнить, что далеко не каждое ювелирное изделие способно вырасти в цене со временем. Купив изделие однажды, вы уже никогда не продадите его по цене нового», — рассказала Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Специалист отметила, что инвестиции в золото и в золотые украшения — это разные вещи. Также большое влияние на стоимость ювелирного изделия оказывает мода. Например, при покупке модного комплекта сейчас вряд ли удастся продать его выгодно через пять или 10 лет из-за низкого интереса покупателей, заключила Проданова.