Экономист объяснила, почему нельзя инвестировать в украшения

Экономист Проданова заявила о рисках инвестиций в золотые украшения
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Украшения не удастся выгодно продать после покупки, сказала Наталья Проданова Фото:

Инвестиции в золотые ювелирные украшения могут быть довольно рискованным вложением, так как нет гарантий, что подобные изделия со временем вырастут в цене. Об этом заявила профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

«Инвестирование именно в золотые ювелирные украшения может быть очень рискованным. Если вы рассматриваете такой способ вложения средств, следует помнить, что далеко не каждое ювелирное изделие способно вырасти в цене со временем. Купив изделие однажды, вы уже никогда не продадите его по цене нового», — рассказала Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что инвестиции в золото и в золотые украшения — это разные вещи. Также большое влияние на стоимость ювелирного изделия оказывает мода. Например, при покупке модного комплекта сейчас вряд ли удастся продать его выгодно через пять или 10 лет из-за низкого интереса покупателей, заключила Проданова.

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Инвестиции в золотые ювелирные украшения могут быть довольно рискованным вложением, так как нет гарантий, что подобные изделия со временем вырастут в цене. Об этом заявила профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова. «Инвестирование именно в золотые ювелирные украшения может быть очень рискованным. Если вы рассматриваете такой способ вложения средств, следует помнить, что далеко не каждое ювелирное изделие способно вырасти в цене со временем. Купив изделие однажды, вы уже никогда не продадите его по цене нового», — рассказала Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Специалист отметила, что инвестиции в золото и в золотые украшения — это разные вещи. Также большое влияние на стоимость ювелирного изделия оказывает мода. Например, при покупке модного комплекта сейчас вряд ли удастся продать его выгодно через пять или 10 лет из-за низкого интереса покупателей, заключила Проданова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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