К чему приведет авария на «Фукусиме»

Эколог Никулин: радиоактивная вода после ЧП на «Фукусиме-1» заразит местность
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова. Свердловская область, радиационная безопасность, радиация, радиационный контроль, радиационный фон
Игорь Никулин сообщил, что Япония демонстрирует экологический нигилизм Фото:

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии радиоактивная вода сильно заразит местность и рано или поздно попадет в океан. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. По его словам, люди, животные и морские обитали могут пострадать из-за утечки.

«Она (вода — прим. URA.RU) очень радиоактивная. То есть, это вода заражена стронцем, цезием. Там 22 миллиарда беккерелей. Это очень большая доза. И это, конечно, очень сильно заразит местность, в которой это все произошло. Ну, и, конечно, попадет рано или поздно в океан», — заявил Никулин.

Новость по теме
С «Фукусимы» утекла радиоактивная вода: история АЭС

По его словам, в данный момент радиоактивная утечка коснется многих морепродуктов, которых добывают в том регионе. «Не только рыба, но и другие морские деликатесы, конечно, пострадают. Пострадают и животные, которые живут в этой экосистеме», — подчеркнул Никулин. Он отметил, что люди тоже могут пострадать из-за аварии на АЭС. Никулин заявил, что Япония демонстрирует экологический нигилизм.

Ранее на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 5,5 тонны воды с содержанием радиоактивных веществ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что опасной продукции после сброса воды с АЭС в РФ не выявлено передает «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии радиоактивная вода сильно заразит местность и рано или поздно попадет в океан. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. По его словам, люди, животные и морские обитали могут пострадать из-за утечки. «Она (вода — прим. URA.RU) очень радиоактивная. То есть, это вода заражена стронцем, цезием. Там 22 миллиарда беккерелей. Это очень большая доза. И это, конечно, очень сильно заразит местность, в которой это все произошло. Ну, и, конечно, попадет рано или поздно в океан», — заявил Никулин. По его словам, в данный момент радиоактивная утечка коснется многих морепродуктов, которых добывают в том регионе. «Не только рыба, но и другие морские деликатесы, конечно, пострадают. Пострадают и животные, которые живут в этой экосистеме», — подчеркнул Никулин. Он отметил, что люди тоже могут пострадать из-за аварии на АЭС. Никулин заявил, что Япония демонстрирует экологический нигилизм. Ранее на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 5,5 тонны воды с содержанием радиоактивных веществ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что опасной продукции после сброса воды с АЭС в РФ не выявлено передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...