К чему приведет авария на «Фукусиме»

Эколог Никулин: радиоактивная вода после ЧП на «Фукусиме-1» заразит местность

07 февраля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Игорь Никулин сообщил, что Япония демонстрирует экологический нигилизм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии радиоактивная вода сильно заразит местность и рано или поздно попадет в океан. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. По его словам, люди, животные и морские обитали могут пострадать из-за утечки. «Она (вода — прим. URA.RU) очень радиоактивная. То есть, это вода заражена стронцем, цезием. Там 22 миллиарда беккерелей. Это очень большая доза. И это, конечно, очень сильно заразит местность, в которой это все произошло. Ну, и, конечно, попадет рано или поздно в океан», — заявил Никулин. Новость по теме С «Фукусимы» утекла радиоактивная вода: история АЭС По его словам, в данный момент радиоактивная утечка коснется многих морепродуктов, которых добывают в том регионе. «Не только рыба, но и другие морские деликатесы, конечно, пострадают. Пострадают и животные, которые живут в этой экосистеме», — подчеркнул Никулин. Он отметил, что люди тоже могут пострадать из-за аварии на АЭС. Никулин заявил, что Япония демонстрирует экологический нигилизм. Ранее на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 5,5 тонны воды с содержанием радиоактивных веществ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что опасной продукции после сброса воды с АЭС в РФ не выявлено передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии радиоактивная вода сильно заразит местность и рано или поздно попадет в океан. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. По его словам, люди, животные и морские обитали могут пострадать из-за утечки. «Она (вода — прим. URA.RU) очень радиоактивная. То есть, это вода заражена стронцем, цезием. Там 22 миллиарда беккерелей. Это очень большая доза. И это, конечно, очень сильно заразит местность, в которой это все произошло. Ну, и, конечно, попадет рано или поздно в океан», — заявил Никулин. По его словам, в данный момент радиоактивная утечка коснется многих морепродуктов, которых добывают в том регионе. «Не только рыба, но и другие морские деликатесы, конечно, пострадают. Пострадают и животные, которые живут в этой экосистеме», — подчеркнул Никулин. Он отметил, что люди тоже могут пострадать из-за аварии на АЭС. Никулин заявил, что Япония демонстрирует экологический нигилизм. Ранее на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 5,5 тонны воды с содержанием радиоактивных веществ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что опасной продукции после сброса воды с АЭС в РФ не выявлено передает «Национальная служба новостей».