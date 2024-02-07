С «Фукусимы» утекла радиоактивная вода: история АЭС

На японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды

07 февраля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Зона инцидента объявлена запретной, передает TEPCO Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 5,5 тонны воды с содержанием радиоактивных веществ. Об этом сообщила японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO). URA.RU рассказывает подробности инцидента и историю АЭС. Утечка радиоактивной воды 7 февраля 2024 году На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии случилась утечка воды с содержанием радиоактивных веществ. Утечку обнаружил работник станции 7 февраля в девять утра по местному времени. Во время осмотра оборудования для очистки радиоактивной воды он заметил, что десять из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, были открыты. По подсчетам ТЕРСО, утекло 5,5 тонны воды. Большая часть, предположительно, впиталась в почву. В воде содержатся радиоактивные цезий и стронций. Зона инцидента объявлена запретной. Содержание радиоактивных материалов оценивается в 22 миллиарда беккерелей. Ранее ТЕРСО обозначила собственную норму радиоактивности жидкости, сбрасываемой в океан, на уровне 1500 беккерелей на литр при государственной норме в 60 тысяч беккерелей на литр. Чем грозит утечка для окружающей среды Точка мониторинга, которая установлена недалеко от сточного канала АЭС, не показывает изменений фона. Японская компания отметила, что утечка произошла в зоне отселения. Грунт, в который была впитана вода, изымут. По информации ТЕРСО, происшествие не повлияло на ситуацию за пределами станции. Случай с утечкой произошел спустя неделю после публикации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) первого отчета после начала сброса воды с АЭС «Фукусима» в океан. По словам экспертов организации, он соответствует международным стандартам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости сообщила, что следов радиоактивных веществ в воде после сброса жидкости не обнаружено, однако есть риск накопления опасных материалов со временем. «Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будут увеличиваться», — отметила она. Авария на «Фукусиме» 11 марта в 2011 году В 2011 году произошло одно из самых серьезных ядерных происшествий в истории — авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Это событие оказало значительное влияние на ядерную энергетику, экологию и здоровье населения. 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой девять баллов. Землетрясение спровоцировало мощное цунами, высота волн которого достигала 15 метров. Волны цунами обрушились на АЭС «Фукусима-1». Системы охлаждения реакторов были выведены из строя, что привело к перегреву топлива и частичному его плавлению. В результате произошли взрывы на трех из шести энергоблоков станции, что вызвало значительные выбросы радиации в окружающую среду. Власти Японии были вынуждены эвакуировать около 154 тысяч жителей, проживающих вблизи АЭС. Зона отчуждения в радиусе 20 км была объявлена опасной для проживания. Радиационное загрязнение затронуло не только близлежащие территории, но и распространилось на более далекие регионы, включая океанические воды. Ликвидация последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» продолжается до сих пор. Работы включают в себя стабилизацию реакторов, обработку и хранение загрязненной воды, демонтаж поврежденных конструкций и деконтаминацию территорий. Японское правительство и оператор станции TEPCO предпринимают меры для минимизации воздействия радиации на экосистему и здоровье людей. Сколько радиоактивной воды на «Фукусиме» После катастрофы на территории АЭС было установлено около тысячи резервуаров, однако к августу 2013 года почти все они заполнились. Тогда Tokyo Electric Power заявила, что радиоактивные воды выплескиваются через барьеры в открытый океан. По информации одного из проектов, загрязненную воду должны были смешать с бетоном и оставить глубоко под водой. Однако этого не удалось добиться. Впервые о планах спустить воду из резервуаров в океан Япония сообщила в 2021 году: тогда в хранилищах скопилось 1,25 миллиона тонн жидкости. В Токио отметили, что воду можно считать очищенной, она содержит только изотоп водорода (тритий). Данную идею поддержали в МАГАТЭ. Однако РФ и Китай направили Японии перечень технических проблем из-за сброса воды из АЭС «Фукусима-1» и попросили уточнить данные. Несмотря на то, что в масштабах Мирового океана миллион тонн — это сравнительно небольшой объем, стоит учесть еще и общую массу зараженных опасными веществами вод. Китайские специалисты считают, что подводные течения разнесут их по всему Тихому океану — от берегов Австралии до Аляски, а отравленная рыба может прийти и к берегам других континентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 5,5 тонны воды с содержанием радиоактивных веществ. Об этом сообщила японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO). URA.RU рассказывает подробности инцидента и историю АЭС. На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии случилась утечка воды с содержанием радиоактивных веществ. Утечку обнаружил работник станции 7 февраля в девять утра по местному времени. Во время осмотра оборудования для очистки радиоактивной воды он заметил, что десять из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, были открыты. По подсчетам ТЕРСО, утекло 5,5 тонны воды. Большая часть, предположительно, впиталась в почву. В воде содержатся радиоактивные цезий и стронций. Зона инцидента объявлена запретной. Содержание радиоактивных материалов оценивается в 22 миллиарда беккерелей. Ранее ТЕРСО обозначила собственную норму радиоактивности жидкости, сбрасываемой в океан, на уровне 1500 беккерелей на литр при государственной норме в 60 тысяч беккерелей на литр. Точка мониторинга, которая установлена недалеко от сточного канала АЭС, не показывает изменений фона. Японская компания отметила, что утечка произошла в зоне отселения. Грунт, в который была впитана вода, изымут. По информации ТЕРСО, происшествие не повлияло на ситуацию за пределами станции. Случай с утечкой произошел спустя неделю после публикации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) первого отчета после начала сброса воды с АЭС «Фукусима» в океан. По словам экспертов организации, он соответствует международным стандартам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости сообщила, что следов радиоактивных веществ в воде после сброса жидкости не обнаружено, однако есть риск накопления опасных материалов со временем. «Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будут увеличиваться», — отметила она. В 2011 году произошло одно из самых серьезных ядерных происшествий в истории — авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Это событие оказало значительное влияние на ядерную энергетику, экологию и здоровье населения. 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой девять баллов. Землетрясение спровоцировало мощное цунами, высота волн которого достигала 15 метров. Волны цунами обрушились на АЭС «Фукусима-1». Системы охлаждения реакторов были выведены из строя, что привело к перегреву топлива и частичному его плавлению. В результате произошли взрывы на трех из шести энергоблоков станции, что вызвало значительные выбросы радиации в окружающую среду. Власти Японии были вынуждены эвакуировать около 154 тысяч жителей, проживающих вблизи АЭС. Зона отчуждения в радиусе 20 км была объявлена опасной для проживания. Радиационное загрязнение затронуло не только близлежащие территории, но и распространилось на более далекие регионы, включая океанические воды. Ликвидация последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» продолжается до сих пор. Работы включают в себя стабилизацию реакторов, обработку и хранение загрязненной воды, демонтаж поврежденных конструкций и деконтаминацию территорий. Японское правительство и оператор станции TEPCO предпринимают меры для минимизации воздействия радиации на экосистему и здоровье людей. После катастрофы на территории АЭС было установлено около тысячи резервуаров, однако к августу 2013 года почти все они заполнились. Тогда Tokyo Electric Power заявила, что радиоактивные воды выплескиваются через барьеры в открытый океан. По информации одного из проектов, загрязненную воду должны были смешать с бетоном и оставить глубоко под водой. Однако этого не удалось добиться. Впервые о планах спустить воду из резервуаров в океан Япония сообщила в 2021 году: тогда в хранилищах скопилось 1,25 миллиона тонн жидкости. В Токио отметили, что воду можно считать очищенной, она содержит только изотоп водорода (тритий). Данную идею поддержали в МАГАТЭ. Однако РФ и Китай направили Японии перечень технических проблем из-за сброса воды из АЭС «Фукусима-1» и попросили уточнить данные. Несмотря на то, что в масштабах Мирового океана миллион тонн — это сравнительно небольшой объем, стоит учесть еще и общую массу зараженных опасными веществами вод. Китайские специалисты считают, что подводные течения разнесут их по всему Тихому океану — от берегов Австралии до Аляски, а отравленная рыба может прийти и к берегам других континентов.