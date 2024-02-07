07 февраля 2024

Прокуратура ХМАО проверит инцидент с избиением школьника в Мегионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО проверит инцидент с избиением школьника в Мегионе Фото:

Сотрудники прокуратуры Мегиона (ХМАО) начали проверку по факту избиения ребенка в школьном туалете. Драка произошла между двумя учениками восьмого и девятого класса школы №1. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО.

«В средствах массовой информации распространен материал о драке, произошедшей между двумя учениками школы № 1 г. Мегиона. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. <…> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры уделят внимание вопросам профилактики нарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка действиям руководства школы в сфере охраны жизни и здоровья обучающихся.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте в школе №1 Мегиона. В туалете учреждения подрались два ученика, один из которых получил сильный удар по голове. Полиция начала проверку инцидента, когда родители пострадавшего обратились в больницу.

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Сотрудники прокуратуры Мегиона (ХМАО) начали проверку по факту избиения ребенка в школьном туалете. Драка произошла между двумя учениками восьмого и девятого класса школы №1. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО. «В средствах массовой информации распространен материал о драке, произошедшей между двумя учениками школы № 1 г. Мегиона. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. <…> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили на сайте надзорного ведомства. В ходе проверки сотрудники прокуратуры уделят внимание вопросам профилактики нарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка действиям руководства школы в сфере охраны жизни и здоровья обучающихся. Ранее URA.RU сообщало об инциденте в школе №1 Мегиона. В туалете учреждения подрались два ученика, один из которых получил сильный удар по голове. Полиция начала проверку инцидента, когда родители пострадавшего обратились в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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