Прокуратура ХМАО проверит инцидент с избиением школьника в Мегионе

Сотрудники прокуратуры Мегиона (ХМАО) начали проверку по факту избиения ребенка в школьном туалете. Драка произошла между двумя учениками восьмого и девятого класса школы №1. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО.
«В средствах массовой информации распространен материал о драке, произошедшей между двумя учениками школы № 1 г. Мегиона. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. <…> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили на сайте надзорного ведомства.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры уделят внимание вопросам профилактики нарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка действиям руководства школы в сфере охраны жизни и здоровья обучающихся.
Ранее URA.RU сообщало об инциденте в школе №1 Мегиона. В туалете учреждения подрались два ученика, один из которых получил сильный удар по голове. Полиция начала проверку инцидента, когда родители пострадавшего обратились в больницу.
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