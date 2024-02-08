Предположительно, в ТЦ проводится операция по задержанию
В Тюмени в ночь с 8 на 9 февраля на парковке торгового центра «Гудвин» собралось около десяти машин полиции. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«В соцсетях сообщают о скоплении полицейских автомобилей на парковке ТРЦ „Гудвин“» — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧС ЧП». Предположительно, в ТЦ проводится задержание. Подробности не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
Автомобили полиции расположились на парковке ТРЦ «Гудвин»
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.