08 февраля 2024

В Тюмени у ТЦ скопилось несколько полицейских машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, машина полиции, полиция
Предположительно, в ТЦ проводится операция по задержанию Фото:

В Тюмени в ночь с 8 на 9 февраля на парковке торгового центра «Гудвин» собралось около десяти машин полиции. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«В соцсетях сообщают о скоплении полицейских автомобилей на парковке ТРЦ „Гудвин“» — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧС ЧП». Предположительно, в ТЦ проводится задержание. Подробности не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.

Автомобили полиции расположились на парковке ТРЦ «Гудвин»
Автомобили полиции расположились на парковке ТРЦ «Гудвин»

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В Тюмени в ночь с 8 на 9 февраля на парковке торгового центра «Гудвин» собралось около десяти машин полиции. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «В соцсетях сообщают о скоплении полицейских автомобилей на парковке ТРЦ „Гудвин“» — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧС ЧП». Предположительно, в ТЦ проводится задержание. Подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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