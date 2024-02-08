08 февраля 2024

Сын экс-главврача Курганского онкодиспансера стал одним из лучших медиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гранты губернатора получили четверо молодых специалистов Курганского онкодиспансера Фото:

Сын бывшего главврача Курганского онкологического диспансера Гиви Сепиашвили стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Курганской области для молодых медиков. Георгий Сепиашвили работает врачом-онкологом отделения торакальной онкологии и опухолей кожи, указано в группе онкодиспансера во «ВКонтакте».

«В январе 2024 года подведены итоги областного конкурса на предоставление гранта губернатора Курганской области молодым специалистам медицинских организаций Курганской области. В числе победителей конкурса четыре молодых специалиста Курганского областного онкологического диспансера», — сообщает онкодиспансер.

Победителями стали врач-онколог Георгий Сепиашивили, врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Шелковникова, врач-онколог Александра Цыпляева, медсестра поликлинического отделения Алена Киричек. Онколог Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года.

URA.RU писало, что в Курганской области сто лучших молодых медицинских специалистов получили гранты губернатора. Победителям ежемесячно будут доплачивать к зарплате от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Аналогичные меры поддержки приняты для ста молодых педагогов региона.

Четверо молодых медработников Курганского онкодиспансера стали победителями областного конкурса грантов
Четверо молодых медработников Курганского онкодиспансера стали победителями областного конкурса грантов
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Сын бывшего главврача Курганского онкологического диспансера Гиви Сепиашвили стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Курганской области для молодых медиков. Георгий Сепиашвили работает врачом-онкологом отделения торакальной онкологии и опухолей кожи, указано в группе онкодиспансера во «ВКонтакте». «В январе 2024 года подведены итоги областного конкурса на предоставление гранта губернатора Курганской области молодым специалистам медицинских организаций Курганской области. В числе победителей конкурса четыре молодых специалиста Курганского областного онкологического диспансера», — сообщает онкодиспансер. Победителями стали врач-онколог Георгий Сепиашивили, врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Шелковникова, врач-онколог Александра Цыпляева, медсестра поликлинического отделения Алена Киричек. Онколог Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года. URA.RU писало, что в Курганской области сто лучших молодых медицинских специалистов получили гранты губернатора. Победителям ежемесячно будут доплачивать к зарплате от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Аналогичные меры поддержки приняты для ста молодых педагогов региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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