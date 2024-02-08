Сын бывшего главврача Курганского онкологического диспансера Гиви Сепиашвили стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Курганской области для молодых медиков. Георгий Сепиашвили работает врачом-онкологом отделения торакальной онкологии и опухолей кожи, указано в группе онкодиспансера во «ВКонтакте».
«В январе 2024 года подведены итоги областного конкурса на предоставление гранта губернатора Курганской области молодым специалистам медицинских организаций Курганской области. В числе победителей конкурса четыре молодых специалиста Курганского областного онкологического диспансера», — сообщает онкодиспансер.
Победителями стали врач-онколог Георгий Сепиашивили, врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Шелковникова, врач-онколог Александра Цыпляева, медсестра поликлинического отделения Алена Киричек. Онколог Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года.
URA.RU писало, что в Курганской области сто лучших молодых медицинских специалистов получили гранты губернатора. Победителям ежемесячно будут доплачивать к зарплате от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Аналогичные меры поддержки приняты для ста молодых педагогов региона.
Четверо молодых медработников Курганского онкодиспансера стали победителями областного конкурса грантов
Фото: Кургаснкий областной онкологический диспансер
Сын бывшего главврача Курганского онкологического диспансера Гиви Сепиашвили стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Курганской области для молодых медиков. Георгий Сепиашвили работает врачом-онкологом отделения торакальной онкологии и опухолей кожи, указано в группе онкодиспансера во «ВКонтакте». «В январе 2024 года подведены итоги областного конкурса на предоставление гранта губернатора Курганской области молодым специалистам медицинских организаций Курганской области. В числе победителей конкурса четыре молодых специалиста Курганского областного онкологического диспансера», — сообщает онкодиспансер. Победителями стали врач-онколог Георгий Сепиашивили, врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Шелковникова, врач-онколог Александра Цыпляева, медсестра поликлинического отделения Алена Киричек. Онколог Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года. URA.RU писало, что в Курганской области сто лучших молодых медицинских специалистов получили гранты губернатора. Победителям ежемесячно будут доплачивать к зарплате от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Аналогичные меры поддержки приняты для ста молодых педагогов региона.