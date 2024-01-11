Курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу

Сто лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области будут получать от 5 до 10 тысяч рублей к зарплате. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».
«Приняли решение с января этого года выплачивать дополнительно к действующим мерам поддержки областные гранты 100 лучшим молодым специалистам наших медучреждений. Коллеги из депздрава до конца месяца обещают провести конкурсный отбор среди молодых врачей и средних медицинских специалистов. Победители в течение всего года будут ежемесячно вдобавок к зарплате получать от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации», — написал Шумков. Губернатор отметил, что такая мера поддержки с 1 января действует и для ста лучших молодых педагогов.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной больнице провели конкурс «Медицина — их призвание». В номинации «Лучший врач года» победителем стала 26-летний терапевт Маргарита Бухарова.
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