Курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу

В Курганской области лучшим молодым медработникам дадут прибавку к зарплате

12 января 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Депздрав отберет 100 молодых специалистов, которые получат выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сто лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области будут получать от 5 до 10 тысяч рублей к зарплате. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Приняли решение с января этого года выплачивать дополнительно к действующим мерам поддержки областные гранты 100 лучшим молодым специалистам наших медучреждений. Коллеги из депздрава до конца месяца обещают провести конкурсный отбор среди молодых врачей и средних медицинских специалистов. Победители в течение всего года будут ежемесячно вдобавок к зарплате получать от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации», — написал Шумков. Губернатор отметил, что такая мера поддержки с 1 января действует и для ста лучших молодых педагогов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной больнице провели конкурс «Медицина — их призвание». В номинации «Лучший врач года» победителем стала 26-летний терапевт Маргарита Бухарова.

Сто лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области будут получать от 5 до 10 тысяч рублей к зарплате. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Приняли решение с января этого года выплачивать дополнительно к действующим мерам поддержки областные гранты 100 лучшим молодым специалистам наших медучреждений. Коллеги из депздрава до конца месяца обещают провести конкурсный отбор среди молодых врачей и средних медицинских специалистов. Победители в течение всего года будут ежемесячно вдобавок к зарплате получать от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации», — написал Шумков. Губернатор отметил, что такая мера поддержки с 1 января действует и для ста лучших молодых педагогов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной больнице провели конкурс «Медицина — их призвание». В номинации «Лучший врач года» победителем стала 26-летний терапевт Маргарита Бухарова.