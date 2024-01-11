11 января 2024

Курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу

В Курганской области лучшим молодым медработникам дадут прибавку к зарплате
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
Депздрав отберет 100 молодых специалистов, которые получат выплаты Фото:

Сто лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области будут получать от 5 до 10 тысяч рублей к зарплате. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«Приняли решение с января этого года выплачивать дополнительно к действующим мерам поддержки областные гранты 100 лучшим молодым специалистам наших медучреждений. Коллеги из депздрава до конца месяца обещают провести конкурсный отбор среди молодых врачей и средних медицинских специалистов. Победители в течение всего года будут ежемесячно вдобавок к зарплате получать от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации», — написал Шумков. Губернатор отметил, что такая мера поддержки с 1 января действует и для ста лучших молодых педагогов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной больнице провели конкурс «Медицина — их призвание». В номинации «Лучший врач года» победителем стала 26-летний терапевт Маргарита Бухарова.

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Сто лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области будут получать от 5 до 10 тысяч рублей к зарплате. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Приняли решение с января этого года выплачивать дополнительно к действующим мерам поддержки областные гранты 100 лучшим молодым специалистам наших медучреждений. Коллеги из депздрава до конца месяца обещают провести конкурсный отбор среди молодых врачей и средних медицинских специалистов. Победители в течение всего года будут ежемесячно вдобавок к зарплате получать от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации», — написал Шумков. Губернатор отметил, что такая мера поддержки с 1 января действует и для ста лучших молодых педагогов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной больнице провели конкурс «Медицина — их призвание». В номинации «Лучший врач года» победителем стала 26-летний терапевт Маргарита Бухарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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