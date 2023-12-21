21 декабря 2023

Экс-главврачу Курганского онкодиспансера Сепиашвили нашли работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, портрет, сепиашвили гиви
Гиви Сепиашвили приступил к работе в Курганской областной больнице №2 Фото:

Бывший главврач Курганского онкологического диспансера хирург-онколог Гиви Сепиашвили приступил к работе в Курганской областной больнице №2. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. В депздраве эту информацию подтвердили.

«После публикаций о том, что Гиви Георгиевичу не предлагают достойную должность для работы по специальности, должность нашлась. Его приняли на работу в Курганской областной больнице №2 на должность заведующего Центром амбулаторной поликлинической помощи онкобольным», — рассказал источник.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили назначение Сепиашвили. «Гиви Сепиашвили работает с 20 декабря 2023 года в КОБ №2 в должности заведующий ЦАОП — врач-онколог», — ответили в ведомстве.

Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года. В сентябре исполняющим обязанности главврача онкодиспансера был назначен выпускник Военно-Медицинской академии им. С. М. Кирова, экс-замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. 22 декабря стало известно, что Савченко уволился.

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Бывший главврач Курганского онкологического диспансера хирург-онколог Гиви Сепиашвили приступил к работе в Курганской областной больнице №2. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. В депздраве эту информацию подтвердили. «После публикаций о том, что Гиви Георгиевичу не предлагают достойную должность для работы по специальности, должность нашлась. Его приняли на работу в Курганской областной больнице №2 на должность заведующего Центром амбулаторной поликлинической помощи онкобольным», — рассказал источник. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили назначение Сепиашвили. «Гиви Сепиашвили работает с 20 декабря 2023 года в КОБ №2 в должности заведующий ЦАОП — врач-онколог», — ответили в ведомстве. Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года. В сентябре исполняющим обязанности главврача онкодиспансера был назначен выпускник Военно-Медицинской академии им. С. М. Кирова, экс-замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. 22 декабря стало известно, что Савченко уволился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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