Экс-главврачу Курганского онкодиспансера Сепиашвили нашли работу

Бывший главврач Курганского онкологического диспансера хирург-онколог Гиви Сепиашвили приступил к работе в Курганской областной больнице №2. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. В депздраве эту информацию подтвердили.
«После публикаций о том, что Гиви Георгиевичу не предлагают достойную должность для работы по специальности, должность нашлась. Его приняли на работу в Курганской областной больнице №2 на должность заведующего Центром амбулаторной поликлинической помощи онкобольным», — рассказал источник.
В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили назначение Сепиашвили. «Гиви Сепиашвили работает с 20 декабря 2023 года в КОБ №2 в должности заведующий ЦАОП — врач-онколог», — ответили в ведомстве.
Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по сентябрь 2023 года. В сентябре исполняющим обязанности главврача онкодиспансера был назначен выпускник Военно-Медицинской академии им. С. М. Кирова, экс-замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. 22 декабря стало известно, что Савченко уволился.
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