Shot: пьяная компания избила ветерана СВО на костылях в Невинномысске

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Пьяная толпа не захотела уходить от стола военного СВО, поэтому завязалась драка Фото:

В Невинномысске в баре «Текила» пьяная компания избила участника спецоперации, который был на костылях. Толпа не захотела уходить от стола ветерана СВО и его друга. Нападавших задержали. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Участника СВО и его друга избила пьяная толпа, которая села за их стол в баре на Ставрополье. Военнослужащий был на костылях», — передает канал. Отмечается, что компанию людей не остановило то, что мужчина был на костылях.

Участник спецоперации пришел в бар «Текила» в Невинномысске вместе с другом. Мужчины отдыхали, а позже вышли покурить на улицу. Именно в этот момент за стол ветерана СВО села компания пьяных мужчин и начала есть их еду. При этом толпа не захотела уходить даже тогда, когда военный вернулся в бар. С помощью разговора ситуацию не удалось решить, поэтому компания накинулась на друга участника спецоперации, а потом и на него самого. Мужчина при этом был на костылях. Спустя время драку удалось разнять, а пьяна толпа ушла из заведения. Нападавших задержали.

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В Невинномысске в баре «Текила» пьяная компания избила участника спецоперации, который был на костылях. Толпа не захотела уходить от стола ветерана СВО и его друга. Нападавших задержали. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Участника СВО и его друга избила пьяная толпа, которая села за их стол в баре на Ставрополье. Военнослужащий был на костылях», — передает канал. Отмечается, что компанию людей не остановило то, что мужчина был на костылях. Участник спецоперации пришел в бар «Текила» в Невинномысске вместе с другом. Мужчины отдыхали, а позже вышли покурить на улицу. Именно в этот момент за стол ветерана СВО села компания пьяных мужчин и начала есть их еду. При этом толпа не захотела уходить даже тогда, когда военный вернулся в бар. С помощью разговора ситуацию не удалось решить, поэтому компания накинулась на друга участника спецоперации, а потом и на него самого. Мужчина при этом был на костылях. Спустя время драку удалось разнять, а пьяна толпа ушла из заведения. Нападавших задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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