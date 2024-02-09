Shot: пьяная компания избила ветерана СВО на костылях в Невинномысске

09 февраля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Пьяная толпа не захотела уходить от стола военного СВО, поэтому завязалась драка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Невинномысске в баре «Текила» пьяная компания избила участника спецоперации, который был на костылях. Толпа не захотела уходить от стола ветерана СВО и его друга. Нападавших задержали. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Участника СВО и его друга избила пьяная толпа, которая села за их стол в баре на Ставрополье. Военнослужащий был на костылях», — передает канал. Отмечается, что компанию людей не остановило то, что мужчина был на костылях. Участник спецоперации пришел в бар «Текила» в Невинномысске вместе с другом. Мужчины отдыхали, а позже вышли покурить на улицу. Именно в этот момент за стол ветерана СВО села компания пьяных мужчин и начала есть их еду. При этом толпа не захотела уходить даже тогда, когда военный вернулся в бар. С помощью разговора ситуацию не удалось решить, поэтому компания накинулась на друга участника спецоперации, а потом и на него самого. Мужчина при этом был на костылях. Спустя время драку удалось разнять, а пьяна толпа ушла из заведения. Нападавших задержали.

В Невинномысске в баре «Текила» пьяная компания избила участника спецоперации, который был на костылях. Толпа не захотела уходить от стола ветерана СВО и его друга. Нападавших задержали. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Участника СВО и его друга избила пьяная толпа, которая села за их стол в баре на Ставрополье. Военнослужащий был на костылях», — передает канал. Отмечается, что компанию людей не остановило то, что мужчина был на костылях. Участник спецоперации пришел в бар «Текила» в Невинномысске вместе с другом. Мужчины отдыхали, а позже вышли покурить на улицу. Именно в этот момент за стол ветерана СВО села компания пьяных мужчин и начала есть их еду. При этом толпа не захотела уходить даже тогда, когда военный вернулся в бар. С помощью разговора ситуацию не удалось решить, поэтому компания накинулась на друга участника спецоперации, а потом и на него самого. Мужчина при этом был на костылях. Спустя время драку удалось разнять, а пьяна толпа ушла из заведения. Нападавших задержали.