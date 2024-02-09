В округе Ставрополья из-за ветра ввели режим ЧС

10 февраля 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Режим ЧС введен с 9 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кировском округе Ставрополья вечером 9 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за штормового ветра. Об этом сообщил глава округа Николай Новопашин. «В результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасным метеорологическим явлением — очень сильным ветром, который обрушился с 5 на 6 февраля на город Новопавловск, станицы Марьинская, Старопавловская и поселок Коммаяк, с сегодняшнего числа [9 февраля] на территории округа был введен режим ЧС», — пишет Новопашин с своем telegram-канале. Специальная комиссия даст оценку ущерба, причиненного стихией. С 5 февраля в Ставрополье начался штормовой ветер и снегопады. Из-за непогоды в жилых домах отличили электроэнергию. В Кировском округе известно о сотни сообщений о повреждениях.

В Кировском округе Ставрополья вечером 9 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за штормового ветра. Об этом сообщил глава округа Николай Новопашин. «В результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасным метеорологическим явлением — очень сильным ветром, который обрушился с 5 на 6 февраля на город Новопавловск, станицы Марьинская, Старопавловская и поселок Коммаяк, с сегодняшнего числа [9 февраля] на территории округа был введен режим ЧС», — пишет Новопашин с своем telegram-канале. Специальная комиссия даст оценку ущерба, причиненного стихией. С 5 февраля в Ставрополье начался штормовой ветер и снегопады. Из-за непогоды в жилых домах отличили электроэнергию. В Кировском округе известно о сотни сообщений о повреждениях.