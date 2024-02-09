09 февраля 2024

В округе Ставрополья из-за ветра ввели режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потоп. Челябинск, небо, облако, шторм, око, буря
Режим ЧС введен с 9 февраля Фото:

В Кировском округе Ставрополья вечером 9 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за штормового ветра. Об этом сообщил глава округа Николай Новопашин.

«В результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасным метеорологическим явлением — очень сильным ветром, который обрушился с 5 на 6 февраля на город Новопавловск, станицы Марьинская, Старопавловская и поселок Коммаяк, с сегодняшнего числа [9 февраля] на территории округа был введен режим ЧС», — пишет Новопашин с своем telegram-канале. Специальная комиссия даст оценку ущерба, причиненного стихией.

С 5 февраля в Ставрополье начался штормовой ветер и снегопады. Из-за непогоды в жилых домах отличили электроэнергию. В Кировском округе известно о сотни сообщений о повреждениях.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировском округе Ставрополья вечером 9 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за штормового ветра. Об этом сообщил глава округа Николай Новопашин. «В результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасным метеорологическим явлением — очень сильным ветром, который обрушился с 5 на 6 февраля на город Новопавловск, станицы Марьинская, Старопавловская и поселок Коммаяк, с сегодняшнего числа [9 февраля] на территории округа был введен режим ЧС», — пишет Новопашин с своем telegram-канале. Специальная комиссия даст оценку ущерба, причиненного стихией. С 5 февраля в Ставрополье начался штормовой ветер и снегопады. Из-за непогоды в жилых домах отличили электроэнергию. В Кировском округе известно о сотни сообщений о повреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...