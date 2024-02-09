Курганцы мерзнут зимой на теплой остановке. Фото

10 февраля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Жители Кургана замерзают на остановке, где вандалы разбили стекло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Об этом горожане рассказали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане на остановке „Дом быта“ поставили два стекла взамен выбитых, а про третье забыли. Холодно стоять на такой теплой остановке в мороз», — пожаловались курганцы в посте. Горожане в комментариях обратили внимание мэрии на необходимость восстанавливать разбитые остановки за счет вандалов. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается. Курганцы просят городские власти отремонтировать теплую остановку у «Дома быта» Фото: группа «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Об этом горожане рассказали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане на остановке „Дом быта“ поставили два стекла взамен выбитых, а про третье забыли. Холодно стоять на такой теплой остановке в мороз», — пожаловались курганцы в посте. Горожане в комментариях обратили внимание мэрии на необходимость восстанавливать разбитые остановки за счет вандалов. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.