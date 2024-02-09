Жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Об этом горожане рассказали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«В Кургане на остановке „Дом быта“ поставили два стекла взамен выбитых, а про третье забыли. Холодно стоять на такой теплой остановке в мороз», — пожаловались курганцы в посте.
Горожане в комментариях обратили внимание мэрии на необходимость восстанавливать разбитые остановки за счет вандалов. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.
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