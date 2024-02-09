09 февраля 2024

Курганцы мерзнут зимой на теплой остановке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, пассажиры, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Жители Кургана замерзают на остановке, где вандалы разбили стекло Фото:

Жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Об этом горожане рассказали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В Кургане на остановке „Дом быта“ поставили два стекла взамен выбитых, а про третье забыли. Холодно стоять на такой теплой остановке в мороз», — пожаловались курганцы в посте.

Горожане в комментариях обратили внимание мэрии на необходимость восстанавливать разбитые остановки за счет вандалов. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.

Курганцы просят городские власти отремонтировать теплую остановку у "Дома быта"
Курганцы просят городские власти отремонтировать теплую остановку у «Дома быта»
Фото:

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Жители Кургана пожаловались на то, что мерзнут на теплой остановке у «Дома быта», где не хватает одного стекла. Об этом горожане рассказали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане на остановке „Дом быта“ поставили два стекла взамен выбитых, а про третье забыли. Холодно стоять на такой теплой остановке в мороз», — пожаловались курганцы в посте. Горожане в комментариях обратили внимание мэрии на необходимость восстанавливать разбитые остановки за счет вандалов. Они добавили, что в городе есть и другие поврежденные злоумышленниками остановочные комплексы. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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