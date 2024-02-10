МИД Франции: ФРГ и Польша будут искать следы «вмешательства» РФ в ЕС

11 февраля 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Франция, ФРГ и Польша планируют укреплять сотрудничество по ряду вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Польши планируют обсудить сотрудничество в противодействии «дезинформации» и «вмешательству» в политической сфере, которые якобы возникают со стороны России на территории Европейского союза. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне. «В понедельник, 12 февраля, будет объявлено о новом сотрудничестве в борьбе с российской дезинформацией и информационными атаками», — сказал Сежурне газете Ouest-France. По его словам, Франция, ФРГ и Польша хотят рассказывать своим гражданам об инструментах дезинформации, различного рода атаках и «приводить доказательства». Все три страны хотят укреплять сотрудничество по ряду вопросов, включая экологию и «верховенство закона». Сежурне заверил, что оборонное сотрудничество стран Веймарского треугольника не призвано заменить НАТО. Франция, Польша и Германия выступили за пересмотр отношений ЕС с Россией на фоне конфликта на Украине, передает телеканал 360. В заявлении подчеркивается, что представители МИД одобрили выделение Украине дополнительного пакета помощи на сумму пять миллиардов евро. Министры считают, что надо пересмотреть отношения ЕС и России. По их мнению, надо «заново определить ключевые принципы», передает «Царьград».

Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Польши планируют обсудить сотрудничество в противодействии «дезинформации» и «вмешательству» в политической сфере, которые якобы возникают со стороны России на территории Европейского союза. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне. «В понедельник, 12 февраля, будет объявлено о новом сотрудничестве в борьбе с российской дезинформацией и информационными атаками», — сказал Сежурне газете Ouest-France. По его словам, Франция, ФРГ и Польша хотят рассказывать своим гражданам об инструментах дезинформации, различного рода атаках и «приводить доказательства». Все три страны хотят укреплять сотрудничество по ряду вопросов, включая экологию и «верховенство закона». Сежурне заверил, что оборонное сотрудничество стран Веймарского треугольника не призвано заменить НАТО. Франция, Польша и Германия выступили за пересмотр отношений ЕС с Россией на фоне конфликта на Украине, передает телеканал 360. В заявлении подчеркивается, что представители МИД одобрили выделение Украине дополнительного пакета помощи на сумму пять миллиардов евро. Министры считают, что надо пересмотреть отношения ЕС и России. По их мнению, надо «заново определить ключевые принципы», передает «Царьград».