Во Франции обратили внимание на важную деталь в интервью Путина

Профессор Равио: интервью Путина Карлсону рассчитано для западной аудитории

11 февраля 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Интервью с Владимиром Путиным хорошо выверено для внешней публики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону рассчитано для восприятия западной аудиторией. Об этом заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио. «Интервью было хорошо выверено именно для внешней публики. Оно построено так, чтобы выдать большое количество маленьких цитат, которые подхватят разные СМИ», — заявил Равио в видео, опубликованном на YouTube-канале TV5 Monde . Политолог отметил, что обращение российского президента будет иметь наибольший эффект именно в то время, когда в США идет «ожесточенная борьба» вокруг финансовой помощи Киеву. Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным ночью 9 февраля. Французский политик Флориан Филиппо отметил, что оно привело НАТО в ярость, так как дает людям информацию, отличную от их пропаганды, пишет телеканал «360».

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону рассчитано для восприятия западной аудиторией. Об этом заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио. «Интервью было хорошо выверено именно для внешней публики. Оно построено так, чтобы выдать большое количество маленьких цитат, которые подхватят разные СМИ», — заявил Равио в видео, опубликованном на YouTube-канале TV5 Monde. Политолог отметил, что обращение российского президента будет иметь наибольший эффект именно в то время, когда в США идет «ожесточенная борьба» вокруг финансовой помощи Киеву. Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным ночью 9 февраля. Французский политик Флориан Филиппо отметил, что оно привело НАТО в ярость, так как дает людям информацию, отличную от их пропаганды, пишет телеканал «360».