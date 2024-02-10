10 февраля 2024

Во Франции обратили внимание на важную деталь в интервью Путина

Профессор Равио: интервью Путина Карлсону рассчитано для западной аудитории
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Интервью с Владимиром Путиным хорошо выверено для внешней публики Фото:

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону рассчитано для восприятия западной аудиторией. Об этом заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио.

«Интервью было хорошо выверено именно для внешней публики. Оно построено так, чтобы выдать большое количество маленьких цитат, которые подхватят разные СМИ», — заявил Равио в видео, опубликованном на YouTube-канале TV5 Monde. Политолог отметил, что обращение российского президента будет иметь наибольший эффект именно в то время, когда в США идет «ожесточенная борьба» вокруг финансовой помощи Киеву.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным ночью 9 февраля. Французский политик Флориан Филиппо отметил, что оно привело НАТО в ярость, так как дает людям информацию, отличную от их пропаганды, пишет телеканал «360».

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Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону рассчитано для восприятия западной аудиторией. Об этом заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио. «Интервью было хорошо выверено именно для внешней публики. Оно построено так, чтобы выдать большое количество маленьких цитат, которые подхватят разные СМИ», — заявил Равио в видео, опубликованном на YouTube-канале TV5 Monde. Политолог отметил, что обращение российского президента будет иметь наибольший эффект именно в то время, когда в США идет «ожесточенная борьба» вокруг финансовой помощи Киеву. Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным ночью 9 февраля. Французский политик Флориан Филиппо отметил, что оно привело НАТО в ярость, так как дает людям информацию, отличную от их пропаганды, пишет телеканал «360».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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