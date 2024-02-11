В ЯНАО гражданин Киргизии забил до смерти сокамерника

В Новом Уренгое (ЯНАО) в колонию отправили гражданина Киргизской Республики за избиение до смерти сокамерника в помещении отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«В августе 2023 года он (гражданин Киргизии — примечание URA.RU) распивал спиртные напитки на улице, за что был задержан сотрудниками полиции и препровожден в специальное помещение отдела полиции, где, помимо него, находилось двое мужчин», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Один из задержанных начал задирать и оскорблять иностранца, за что тот сильно избил сокамерника.
От нанесенных побоев — тупой травмы живота с разрывом селезенки, приведшей к массивной кровопотере, мужчина умер в больнице. Суд приговорил виновного к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу.
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