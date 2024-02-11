Троих без вести пропавших челябинцев нашли мертвыми

Тело челябинцев обнаружили в гаражном боксе Фото: Илья Московец © URA.RU

Трупы троих жителей Челябинска, ранее объявленных без вести пропавшими, обнаружены в гаражном боксе. В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU подтвердили факт произошедшего. По данным агентства, предварительно, они отравились угарным газом.

«По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным агентства, погибшие числились как без вести пропавшие. Их тела были обнаружены в гаражном кооперативе в Курчатовском районе областного центра. Следов насильственной смерти на трупах не имеется. Тела направлены на судмедэкспертизу.

Причиной смерти могло стать отравление выхлопными газами. Точную причину должны установить эксперты. Предварительно, компания выпивала в гараже при работающем двигателе автомобиля. После выпитого они заснули и отравились во сне.

Одному из погибших было 33 года, второму — 37 лет. Третьей погибшей была женщина. Ей было 45 лет. Мужчин обнаружили в салоне автомобиля. Женщина лежала возле транспортного средства.