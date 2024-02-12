Baza: в Ставрополе загорелась воинская часть

Причина пожара пока неизвестна, сообщают СМИ (архивное фото)
По предварительной информации, на территории одной из воинских частей в Ставрополе горит здание штаба. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«На территории одной из воинских частей в Ставрополе произошел пожар. По предварительным данным, горит здание штаба», — говорится в канале.
Возгорание произошло на первом этаже. На данный момент идет эвакуация. Причина пожара пока неизвестна.
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