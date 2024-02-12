Baza: в Ставрополе загорелась воинская часть

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Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, огонь, ночь, тушение пожара, вечер
Причина пожара пока неизвестна, сообщают СМИ (архивное фото) Фото:

По предварительной информации, на территории одной из воинских частей в Ставрополе горит здание штаба. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На территории одной из воинских частей в Ставрополе произошел пожар. По предварительным данным, горит здание штаба», — говорится в канале.

Возгорание произошло на первом этаже. На данный момент идет эвакуация. Причина пожара пока неизвестна.

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По предварительной информации, на территории одной из воинских частей в Ставрополе горит здание штаба. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На территории одной из воинских частей в Ставрополе произошел пожар. По предварительным данным, горит здание штаба», — говорится в канале. Возгорание произошло на первом этаже. На данный момент идет эвакуация. Причина пожара пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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