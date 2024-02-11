11 февраля 2024

Пассажир рейса Москва — Пермь устроил дебош в аэропорту Шереметьево. Видео

Дебошир рейса Москва — Пермь разбил окно представительства авиакомпании «Победа»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, шереметьево, пассажиры
Мужчина опоздал на регистрацию и разозлился Фото:

В столичном аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после того, как опоздал на рейс до Перми. У мужчины возник конфликт с сотрудниками авиакомпании «Победа», в ходе которого он разбил окно.

«Один из пассажиров рейса авиакомпании „Победа“ DP6511 Москва — Пермь опоздал на регистрацию почти на час. Самолет улетел без него. Мужчина пытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика, но ничего поделать уже было нельзя. Не сдержав досады, начал ругаться с сотрудниками авиакомпании и, взяв стойку тенсатора (ленточное ограждение), разбил окно представительства „Победы“», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина».

На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали буйного пассажира. В результате происшествия никто не пострадал. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.

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В столичном аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после того, как опоздал на рейс до Перми. У мужчины возник конфликт с сотрудниками авиакомпании «Победа», в ходе которого он разбил окно. «Один из пассажиров рейса авиакомпании „Победа“ DP6511 Москва — Пермь опоздал на регистрацию почти на час. Самолет улетел без него. Мужчина пытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика, но ничего поделать уже было нельзя. Не сдержав досады, начал ругаться с сотрудниками авиакомпании и, взяв стойку тенсатора (ленточное ограждение), разбил окно представительства „Победы“», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина». На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали буйного пассажира. В результате происшествия никто не пострадал. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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