Пассажир рейса Москва — Пермь устроил дебош в аэропорту Шереметьево. Видео

Дебошир рейса Москва — Пермь разбил окно представительства авиакомпании «Победа»

12 февраля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Мужчина опоздал на регистрацию и разозлился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В столичном аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после того, как опоздал на рейс до Перми. У мужчины возник конфликт с сотрудниками авиакомпании «Победа», в ходе которого он разбил окно. «Один из пассажиров рейса авиакомпании „Победа“ DP6511 Москва — Пермь опоздал на регистрацию почти на час. Самолет улетел без него. Мужчина пытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика, но ничего поделать уже было нельзя. Не сдержав досады, начал ругаться с сотрудниками авиакомпании и, взяв стойку тенсатора (ленточное ограждение), разбил окно представительства „Победы“», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина». На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали буйного пассажира. В результате происшествия никто не пострадал. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.

В столичном аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после того, как опоздал на рейс до Перми. У мужчины возник конфликт с сотрудниками авиакомпании «Победа», в ходе которого он разбил окно. «Один из пассажиров рейса авиакомпании „Победа“ DP6511 Москва — Пермь опоздал на регистрацию почти на час. Самолет улетел без него. Мужчина пытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика, но ничего поделать уже было нельзя. Не сдержав досады, начал ругаться с сотрудниками авиакомпании и, взяв стойку тенсатора (ленточное ограждение), разбил окно представительства „Победы“», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина». На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали буйного пассажира. В результате происшествия никто не пострадал. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.