В столичном аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после того, как опоздал на рейс до Перми. У мужчины возник конфликт с сотрудниками авиакомпании «Победа», в ходе которого он разбил окно.
«Один из пассажиров рейса авиакомпании „Победа“ DP6511 Москва — Пермь опоздал на регистрацию почти на час. Самолет улетел без него. Мужчина пытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика, но ничего поделать уже было нельзя. Не сдержав досады, начал ругаться с сотрудниками авиакомпании и, взяв стойку тенсатора (ленточное ограждение), разбил окно представительства „Победы“», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина».
На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали буйного пассажира. В результате происшествия никто не пострадал. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.
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