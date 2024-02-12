Собчак эмоционально прокомментировала приговор своему экс-директору

Ксения Собчак возмутилась приговором суда
Журналистка Ксения Собчак заявила, что у нее нет слов после оглашения приговора ее бывшему коммерческому директору Кириллу Суханову. Тот получил 7,5 года колонии.
«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. За что такая несоразмерность? За что 7,5 года?» — заявила Ксения Собчак в своем
Оглашение приговора состоялось 12 февраля. Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев стали фигурантами дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Речь идет о сумме в 11 миллионов рублей.
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