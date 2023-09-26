Курганский депздрав не усмотрел конфликта интересов в совмещении должностей Сигидаева

Курганский депздрав считает законным совмещение должностей Сигидаева

Алексей Сигидаев работает в ТюмГМУ безвозмездно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев возглавляет кафедру Тюменского медицинского университета безвозмездно. Конфликта интересов в совмещении должностей не усматривается, ответили URA.RU в депздраве на запрос.

«На Алексея Сигидаева приказом ректора ФГБОУ ВПО „Тюменский государственный медицинский университет“ временно возложено исполнение обязанностей заведующего кафедрой клинических дисциплин на безвозмездной (функциональной) основе, обязанности исполняет в соответствии с должностной инструкцией. Алексей Сергеевич является кандидатом медицинских наук и ведет научную деятельность на постоянной основе. Все студенты-целевики 6 курса ФГБОУ ВПО ТГМУ проходят обучение на кафедре в соответствии с расписанием занятий», — говорится в ответе ведомства.

В соответствии с действующим законодательством лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы, вправе предварительно уведомив нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. Что касается назначения новом внештатным специалистом депздрава профессора и директора института ТГМУ, то в депздраве уточнили, что основными задачами главного внештатного специалиста являются участие в разработке стратегических направлений развития соответствующей специальности и определение тактических решений по их реализации на территории области. К работе главные внештатные специалисты привлекаются на добровольных началах. Конфликт интересов в данном случае не усматривается.

О том, сколько времени занимает работа на кафедре и ведет ли Сигидаев преподавательскую деятельность, в депздраве не уточнили. В ответе указано, что информацией о структуре и штатах Тюменского государственного медицинского университета департамент не располагает.

Ранее URA.RU писало, что глава департамента здравоохранения Курганской области работает завкафедрой тюменского медвуза. Также глава депздрава Сигидаев представил нового главного внештатного врача по паллиативной помощи. Им стал директор института клинической медицины Тюменского медуниверситета Павел Зотов.

Алексей Сигидаев поделился информацией о своей работе со студентами-медиками 6 курса Фото: Алексей Сигидаев, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id817753284