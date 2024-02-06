Глава департамента здравоохранения Курганской области Сигидаев ушел в отставку

06 февраля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев ушел в отставку из-за истечения срока контракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ушел в отставку в связи с истечением срока контракта. Об этом URA.RU сообщила в пресс-служба регионального правительства. «Сегодня, 6 февраля, истекает срок контракта директора Департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сергеевича Сигидаева. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области Елена Викторовна Островских», — указано в сообщении правительства региона. Сигидаев временно возглавил департамент здравоохранения Курганской области в ноябре 2021 года, а с февраля 2022 года был назначен на должность официально. До переезда в Курганскую область он работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней. В Курган впервые Сигидаев был направлен в составе отряда военных медиков в 2020 году в связи со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией. По данным депздрава, тогда отряду удалось в краткие сроки исправить ситуацию с оказанием медпомощи больным в регионе. «Благодарен губернатору за приглашение и поддержу на протяжении всего времени моего пребывания здесь. Спасибо всем, кто помогал в этой непростой работе принимать решения, которые помогли повысить качество оказания медицинской помощи. Вместе нам удалось решить ряд ключевых вопросов. О работе в Курганской области и Кургане буду вспоминать с теплотой, она дала колоссальный опыт», — цитируют в пресс-службе Сигидаева. При Сигидаеве в регионе прошла медицинская реформа, в результате которой ЦРБ объединили в межрайонные больницы. Во многих медицинских учреждениях поменяли руководителей. Также Сигидаев совмещал должность руководителя депздрава с работой и. о. заведующего кафедрой клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета, которая работает в Кургане. Ранее URA.RU писало, что в медицинской среде обсуждают возможное увольнение руководства департамента здравоохранения Курганской области. В числе кандидатов на отставку помимо Алексея Сигидаева, источники назвали имена двух его заместителей, а также начальника отдела организации лекарственного обеспечения департамента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ушел в отставку в связи с истечением срока контракта. Об этом URA.RU сообщила в пресс-служба регионального правительства. «Сегодня, 6 февраля, истекает срок контракта директора Департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сергеевича Сигидаева. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области Елена Викторовна Островских», — указано в сообщении правительства региона. Сигидаев временно возглавил департамент здравоохранения Курганской области в ноябре 2021 года, а с февраля 2022 года был назначен на должность официально. До переезда в Курганскую область он работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней. В Курган впервые Сигидаев был направлен в составе отряда военных медиков в 2020 году в связи со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией. По данным депздрава, тогда отряду удалось в краткие сроки исправить ситуацию с оказанием медпомощи больным в регионе. «Благодарен губернатору за приглашение и поддержу на протяжении всего времени моего пребывания здесь. Спасибо всем, кто помогал в этой непростой работе принимать решения, которые помогли повысить качество оказания медицинской помощи. Вместе нам удалось решить ряд ключевых вопросов. О работе в Курганской области и Кургане буду вспоминать с теплотой, она дала колоссальный опыт», — цитируют в пресс-службе Сигидаева. При Сигидаеве в регионе прошла медицинская реформа, в результате которой ЦРБ объединили в межрайонные больницы. Во многих медицинских учреждениях поменяли руководителей. Также Сигидаев совмещал должность руководителя депздрава с работой и. о. заведующего кафедрой клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета, которая работает в Кургане. Ранее URA.RU писало, что в медицинской среде обсуждают возможное увольнение руководства департамента здравоохранения Курганской области. В числе кандидатов на отставку помимо Алексея Сигидаева, источники назвали имена двух его заместителей, а также начальника отдела организации лекарственного обеспечения департамента.