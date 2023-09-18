У главы курганского депздрава нашлась еще одна должность

Глава курганского депздрава Сигидаев совмещает госслужбу с работой в медвузе

Алексей Сигидаев совмещает госслужбу с работой в Тюменском медуниверситете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев является исполняющим обязанности заведующего кафедрой клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета, которая работает в Кургане. О результатах работы Сигидаева на этом посту URA.RU в университете рассказать не смогли.

«Информация о составе кафедры и ее руководителе размещена на официальном сайте университета. Другая информация либо находится не в сфере нашей компетенции, либо не подлежит разглашению», — ответили в пресс-службе ТГМУ на запрос URA.RU о том, какую работу выполняет Алексей Сигидаев на кафедре, занимается ли он научной и преподавательской деятельностью, о нагрузке и результатах его работы в должности.

На сайте ТГМУ указано, что базовая кафедра работает в Кургане с 1 сентября 2017 года. Студенты по специальности «Лечебное дело» 6-го курса на кафедре осваивают дисциплины: «Госпитальная терапия» обучение проходят в ГБУ «Курганская областная клиническая больница»; «Поликлиническая терапия» — в ГБУ «Курганская поликлиника №1»; «Гериатрия» — ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн». Также проводится повышение квалификации по специальности «Терапия», где участвуют врачи-терапевты.

Алексей Сигидаев — кандидат медицинских наук, доцент кафедры, и. о. заведующего кафедрой. Под его руководством трудятся: два доцента — Александр Пушников и Николай Плотников (главврач Курганской областной больницы), профессор кафедры Василий Дюльдин, старший лаборант — Наталья Сергеева. В положении о кафедре указано, что она является учебно-научным структурным подразделением института и подчиняется директору института в соответствии с организационной структурой университета. Сколько в настоящее время обучается студентов на кафедре, в ТМГУ также не сообщили.

URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой предоставить информацию о работе кафедры ТГМУ в Кургане, а также прокомментировать совмещение должности и. о. завкафедрой с госслужбой. Ответ ожидается.

URA.RU писало, что глава депздрава Сигидаев представил нового главного внештатного врача по паллиативной помощи. Им стал директор института клинической медицины Тюменского медуниверситета Павел Зотов. Ранее Сигидаев объяснил, почему массово меняет внештатных специалистов и главврачей.