Депутат из ЯНАО провел географический ликбез в Поволжье

В Самаре администратор гостиницы усомнилась, что Салехард находится в России

12 февраля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Депутату из ЯНАО пришлось доказывать, что Салехард — часть России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин был вынужден объяснять, что город Салехард, где он зарегистрирован, находится в Российской Федерации. Как рассказал в соцсетях сам политик, вопрос появился у сотрудницы самарской гостиницы, в которую он заселялся: администратор усомнилась, что Салехард находится в России. «Объяснил девушке, что как бы в принципе не может в паспорте гражданина РФ стоять регистрация в городе за границей страны. Ну и рассказал про Ямал и даже позвал на День Оленевода», — написал Вершинин в своем telegram-канале. Приглашение на День оленевода уже стало привычным для многих жителей ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало о семье из ямальской глубинки, которая решила позвать на традиционный праздник президента России.

Депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин был вынужден объяснять, что город Салехард, где он зарегистрирован, находится в Российской Федерации. Как рассказал в соцсетях сам политик, вопрос появился у сотрудницы самарской гостиницы, в которую он заселялся: администратор усомнилась, что Салехард находится в России. «Объяснил девушке, что как бы в принципе не может в паспорте гражданина РФ стоять регистрация в городе за границей страны. Ну и рассказал про Ямал и даже позвал на День Оленевода», — написал Вершинин в своем telegram-канале. Приглашение на День оленевода уже стало привычным для многих жителей ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало о семье из ямальской глубинки, которая решила позвать на традиционный праздник президента России.