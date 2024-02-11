11 февраля 2024

Депутат из ЯНАО провел географический ликбез в Поволжье

В Самаре администратор гостиницы усомнилась, что Салехард находится в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ардм с журналистами. Салехард, добро пожаловать, город салехард
Депутату из ЯНАО пришлось доказывать, что Салехард — часть России Фото:

Депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин был вынужден объяснять, что город Салехард, где он зарегистрирован, находится в Российской Федерации. Как рассказал в соцсетях сам политик, вопрос появился у сотрудницы самарской гостиницы, в которую он заселялся: администратор усомнилась, что Салехард находится в России.

«Объяснил девушке, что как бы в принципе не может в паспорте гражданина РФ стоять регистрация в городе за границей страны. Ну и рассказал про Ямал и даже позвал на День Оленевода», — написал Вершинин в своем telegram-канале.

Приглашение на День оленевода уже стало привычным для многих жителей ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало о семье из ямальской глубинки, которая решила позвать на традиционный праздник президента России.

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Депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин был вынужден объяснять, что город Салехард, где он зарегистрирован, находится в Российской Федерации. Как рассказал в соцсетях сам политик, вопрос появился у сотрудницы самарской гостиницы, в которую он заселялся: администратор усомнилась, что Салехард находится в России. «Объяснил девушке, что как бы в принципе не может в паспорте гражданина РФ стоять регистрация в городе за границей страны. Ну и рассказал про Ямал и даже позвал на День Оленевода», — написал Вершинин в своем telegram-канале. Приглашение на День оленевода уже стало привычным для многих жителей ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало о семье из ямальской глубинки, которая решила позвать на традиционный праздник президента России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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