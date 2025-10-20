На Ямале стартовал Кубок округа по северному многоборью
На Ямале стартовали соревнования по северному многоборью (архивное фото)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тазовском (ЯНАО) 46 спортсменов начали борьбу за Кубок округа по северному многоборью. Соревнования стартовали 20 октября и завершатся 24 октября, сообщают ямальские власти. За победу в пяти национальных дисциплинах сражаются представители Салехарда, Надыма, Тазовского, Ямальского, Приуральского и Пуровского районов.
По данным организаторов, Кубок ЯНАО включает метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей, тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, прыжки через нарты и бег с палкой. Дополнительно 23 октября пройдет этнобиатлон — эстафета с метанием тынзяна. В этом году на турнир пригласили делегацию из Волновахи.
Ямальские спортсмены регулярно устанавливают рекорды как на региональном, так и на всероссийском уровне. В 2024 году Юлия Молодых прыгнула через нарты 707 раз, а Юрий и Сергей Лаптандер достигли 444 попаданий в метании тынзяна на хорей. Среди достижений прошлых лет — рекорд Юрия Лаптандера по метанию топора на 315 метров и результат Маргариты Лаптандер среди женщин — 123,8 метра.
