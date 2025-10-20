В ЯНАО строители начали отделку нового медицинского центра в пять этажей
В Муравленко строится крупный медцентр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Муравленко (ЯНАО) строители начали внутреннюю отделку строящегося пятиэтажного медицинского центра. Уже возведен каркас здания, а отделка фасада выполнена на 80%. О ходе строительных работ сообщает окружной депздрав.
«Строители приступили к внутренней отделке самой крупной больницы Муравленко. Сейчас здесь завершается возведение каркаса здания, отделка фасада выполнена на 80%», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По данным источника, новый пятиэтажный медицинский центр рассчитан на 730 посещений в смену и станет крупнейшим объектом здравоохранения в муниципалитете. Объединение всех подразделений под одной крышей позволит создать единый медицинский городок.
«В новом здании будут располагаться взрослая поликлиника, женская консультация, стоматология, аптека и административные службы. Это обеспечит оперативное взаимодействие специалистов и повысит удобство для пациентов», — говорится в публикации telegram-канала. Впервые в Муравленко появится современный МРТ-аппарат, что позволит проводить диагностику на месте, без необходимости выезда в другие города округа.
