В ЯНАО строители начали отделку нового медицинского центра в пять этажей

20 октября 2025 в 17:07
В Муравленко строится крупный медцентр

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) строители начали внутреннюю отделку строящегося пятиэтажного медицинского центра. Уже возведен каркас здания, а отделка фасада выполнена на 80%. О ходе строительных работ сообщает окружной депздрав. 

«Строители приступили к внутренней отделке самой крупной больницы Муравленко.  Сейчас здесь завершается возведение каркаса здания, отделка фасада выполнена на 80%», — сообщается в telegram-канале ведомства. 

По данным источника, новый пятиэтажный медицинский центр рассчитан на 730 посещений в смену и станет крупнейшим объектом здравоохранения в муниципалитете. Объединение всех подразделений под одной крышей позволит создать единый медицинский городок.

«В новом здании будут располагаться взрослая поликлиника, женская консультация, стоматология, аптека и административные службы. Это обеспечит оперативное взаимодействие специалистов и повысит удобство для пациентов», — говорится в публикации telegram-канала. Впервые в Муравленко появится современный МРТ-аппарат, что позволит проводить диагностику на месте, без необходимости выезда в другие города округа.

