В ЯНАО строители начали отделку нового медицинского центра в пять этажей

В Муравленко строится крупный медцентр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) строители начали внутреннюю отделку строящегося пятиэтажного медицинского центра. Уже возведен каркас здания, а отделка фасада выполнена на 80%. О ходе строительных работ сообщает окружной депздрав.

«Строители приступили к внутренней отделке самой крупной больницы Муравленко. Сейчас здесь завершается возведение каркаса здания, отделка фасада выполнена на 80%», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным источника, новый пятиэтажный медицинский центр рассчитан на 730 посещений в смену и станет крупнейшим объектом здравоохранения в муниципалитете. Объединение всех подразделений под одной крышей позволит создать единый медицинский городок.

Продолжение после рекламы