Ямальская авиакомпания запустила масштабный ребрендинг

Авиакомпания «Ямал» объявила о масштабном ребрендинге, который охватит все направления работы перевозчика. У компании будет новый визуальный стиль, отражающий северную эстетику. Об этом сообщили в окружном дептрансе.

Кроме этого, в ближайшее время планируется перезапуск сайта компании, внедрение единого визуального стиля во всех онлайн-каналах, а также создание мобильного приложения для удобства пассажиров. Ранее авиакомпания «Ямал» сообщала о расширении маршрутной сети и увеличении частоты рейсов между Новым Уренгоем и Екатеринбургом с октября 2025 года.