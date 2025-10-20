Ямальская авиакомпания запустила масштабный ребрендинг
Мишка на хвосте самолетов «Ямала» останется
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Авиакомпания «Ямал» объявила о масштабном ребрендинге, который охватит все направления работы перевозчика. У компании будет новый визуальный стиль, отражающий северную эстетику. Об этом сообщили в окружном дептрансе.
Самолеты «Ямала» меняют облик
Фото: АТК «Ямал»
«Ребрендинг авиакомпании „Ямал“ сохраняет историю и открывает новые горизонты. Авиакомпания запускает масштабное обновление бренда и представляет новый визуальный стиль», — сообщается d telegram-канале ведомства. Символ компании в виде белого медведя останется, но изменится логотип.
Кроме этого, в ближайшее время планируется перезапуск сайта компании, внедрение единого визуального стиля во всех онлайн-каналах, а также создание мобильного приложения для удобства пассажиров. Ранее авиакомпания «Ямал» сообщала о расширении маршрутной сети и увеличении частоты рейсов между Новым Уренгоем и Екатеринбургом с октября 2025 года.
