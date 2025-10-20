Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Ямальская авиакомпания запустила масштабный ребрендинг

АТК «Ямал» меняет стиль самолетов и запускает новый сайт с приложением
20 октября 2025 в 14:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мишка на хвосте самолетов "Ямала" меняет облик

Мишка на хвосте самолетов «Ямала» останется

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» объявила о масштабном ребрендинге, который охватит все направления работы перевозчика. У компании будет новый визуальный стиль, отражающий северную эстетику. Об этом сообщили в окружном дептрансе. 

Самолеты «Ямала» меняют облик

Фото: АТК «Ямал»

«Ребрендинг авиакомпании „Ямал“ сохраняет историю и открывает новые горизонты. Авиакомпания запускает масштабное обновление бренда и представляет новый визуальный стиль», — сообщается d telegram-канале ведомства. Символ компании в виде белого медведя останется, но изменится логотип. 

Кроме этого, в ближайшее время планируется перезапуск сайта компании, внедрение единого визуального стиля во всех онлайн-каналах, а также создание мобильного приложения для удобства пассажиров. Ранее авиакомпания «Ямал» сообщала о расширении маршрутной сети и увеличении частоты рейсов между Новым Уренгоем и Екатеринбургом с октября 2025 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал