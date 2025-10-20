Логотип РИА URA.RU
Спортсмен из ЯНАО стал одним из сильнейших бодибилдеров России. Фото

20 октября 2025 в 13:15
Фото: Дарья Попова © URA.RU

Спортсмен из Лабытнанги (ЯНАО) Кирилл Кравец стал победителем престижных соревнований по бодибилдингу NBC 13. Он занял первое место в категории «Classic physique overall» среди участников ростом выше 178 см, а также завоевал серебряную медаль в абсолютной категории, подтвердив статус одного из сильнейших бодибилдеров России, сообщили в депспорта ЯНАО.

«Лабытнангский бодибилдер стал победителем соревнований NBC 13. Кирилл Кравец победил в категории +178 номинации „Classic physique overall“. Кроме того, выступая в абсолютной категории, атлет завоевал серебряную медаль, подтвердив свое звание одного из сильнейших бодибилдеров России», — написано в telegram-канале ведомства.

Известно, что бодибилдер тренируется в спорткомплексе «Северный характер» под руководством тренера Никиты Горина. В турнире приняли участие более 200 спортсменов со всей страны.

Фото: Ямал Спорт https://t.me/yamal_sport_official/26462

