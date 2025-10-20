Челябинский разработчик крупной военной техники проведет испытания на Ямале
Испытания планируется провести на Ямале (архивное фото)
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
На Ямале пройдут общественные обсуждения предстоящих испытаний изделия от заказчика АО «ГРЦ Макеева» (Челябинск). Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте природных ресурсов.
«Проект технической документации проведения испытаний изделия, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду», — сообщается в документации ведомства. Уведомление заказчика находится в открытом доступе на сайте департамента.
По данным источника, на Ямале пройдут общественные обсуждения проекта испытаний изделия, который представляет челябинское АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева». Доступ к информации будет открыт пользователям с 22 октября до 20 ноября 2025 года. В качестве исполнителя проекта в документе указано ООО «Научно-производственный центр „ЭКОПРОМСЕРТИФИКА“. Московская компания занимается инженерно-экологическими изысканиями.
По данным открытых источников, АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» — российский разработчик баллистических ракет, один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. Находится в Челябинске.
