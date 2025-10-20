Следком возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе на месторождениях ЯНАО

Размер незаконного вознаграждения составил 3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа в крупном размере. Обвинения предъявлены начальнику участка строительного контроля подрядной организации и исполнительному директору акционерного общества. Об этом сообщает окружной следком.

«В Ноябрьске начальник участка строительного контроля и исполнительный директор организации обвиняются в коммерческом подкупе», — говорится в telegram-канале окружного управления. По данным следствия, в 2022 году между двумя компаниями были заключены договоры на выполнение работ по благоустройству кустов скважин и строительству объектов энергообеспечения на месторождениях.

Для контроля за ходом работ стороны привлекли дополнительного подрядчика. Следствие установило, что начальник участка строительного контроля этой организации получил от исполнительного директора акционерного общества не менее трех миллионов рублей.

Продолжение после рекламы