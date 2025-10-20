Двое чиновников из ЯНАО стали участниками федерального проекта «Школа мэров»

В пятом потоке «Школы мэров» будут учиться двое чиновников из ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На федеральный проект «Школа мэров» уехали двое чиновников из ЯНАО. В список студентов вошли замглавы Приуральского района Сабир Фергалиев и первый заместитель мэра Губкинского Михаил Гурин, сообщили источники URA.RU.

«На проекте „Школа мэров“ Ямал представят два участника: Фергалиев и Гурин. Они уже уехали на обучение», — рассказали инсайдеры.