Двое чиновников из ЯНАО стали участниками федерального проекта «Школа мэров»

20 октября 2025 в 15:30
В пятом потоке «Школы мэров» будут учиться двое чиновников из ЯНАО
На федеральный проект «Школа мэров» уехали двое чиновников из ЯНАО. В список студентов вошли замглавы Приуральского района Сабир Фергалиев и первый заместитель мэра Губкинского Михаил Гурин, сообщили источники URA.RU.
«На проекте „Школа мэров“ Ямал представят два участника: Фергалиев и Гурин. Они уже уехали на обучение», — рассказали инсайдеры.
Старт первого модуля пятого потока был дан сегодня — 20 октября — в лаборатории «Сенеж» в Москве. Он продлится неделю.
