Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Двое чиновников из ЯНАО стали участниками федерального проекта «Школа мэров»

20 октября 2025 в 15:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В пятом потоке «Школы мэров» будут учиться двое чиновников из ЯНАО

В пятом потоке «Школы мэров» будут учиться двое чиновников из ЯНАО

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На федеральный проект «Школа мэров» уехали двое чиновников из ЯНАО. В список студентов вошли замглавы Приуральского района Сабир Фергалиев и первый заместитель мэра Губкинского Михаил Гурин, сообщили источники URA.RU.

«На проекте „Школа мэров“ Ямал представят два участника: Фергалиев и Гурин. Они уже уехали на обучение», — рассказали инсайдеры.

Старт первого модуля пятого потока был дан сегодня — 20 октября — в лаборатории «Сенеж» в Москве. Он продлится неделю.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал