В автопарке представительства ЯНАО в Москве есть бронированный внедорожник

В автопарке представительства ЯНАО при правительстве РФ есть бронированный Toyota Land Cruiser 300. Сейчас на него оформляют ОСАГО, следует из документов на портале «Госзакупки».

Стоимость такого автомобиля из салона составляет около 30 миллионов рублей. Кроме него в автопарке также есть Lexus LX 570 (стоимость из салона примерно 20 миллионов рублей), Audi A8L (около 20 миллионов) и Mercedes Benz S500 4M (около 15 миллионов). Помимо этого, в гараже представительства имеются и более бюджетные и привычные варианты машин: FAW Hongqi H5, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Chevrolet Express G1500, Hyundai H-1, Lexus ES 250, VOYAH DREAM EVR, Mercedes Benz Sprinter Luidor-223602 и Audi A6.