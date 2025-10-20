В автопарке представительства ЯНАО в Москве есть бронированный внедорожник
Представительство ЯНАО при правительстве РФ ездит на бронированном Toyota Land Cruiser 300
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В автопарке представительства ЯНАО при правительстве РФ есть бронированный Toyota Land Cruiser 300. Сейчас на него оформляют ОСАГО, следует из документов на портале «Госзакупки».
«Объект закупки: о казание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Автомобиль Toyota Land Cruiser 300 бронированный)... Определение поставщика завершено... [Сумма контракта] 2 513,63 рубля», — написано в документе.
Стоимость такого автомобиля из салона составляет около 30 миллионов рублей. Кроме него в автопарке также есть Lexus LX 570 (стоимость из салона примерно 20 миллионов рублей), Audi A8L (около 20 миллионов) и Mercedes Benz S500 4M (около 15 миллионов). Помимо этого, в гараже представительства имеются и более бюджетные и привычные варианты машин: FAW Hongqi H5, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Chevrolet Express G1500, Hyundai H-1, Lexus ES 250, VOYAH DREAM EVR, Mercedes Benz Sprinter Luidor-223602 и Audi A6.
