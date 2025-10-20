Что покупают ямальцы в аптеках и сколько на это тратят денег

За восемь месяцев 2025 года ямальцы купили 7,8 млн упаковок лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО за девять месяцев текущего года розничный рынок лекарственных препаратов (ЛП) продемонстрировал разнонаправленную динамику. В округе было реализовано 7,8 миллиона упаковок лекарств на сумму 3,5 миллиарда рублей. Несмотря на снижение натурального объема продаж, в стоимостном выражении рынок продемонстрировал значительный рост. О средней стоимости лекарств на Ямале и самых востребованых препаратах URA.RU рассказали аналитики компании «АРЭНСИ Фарма».

Снижение физического объема и рост выручки

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, натуральное потребление ЛП в ЯНАО сократилось на 2,9%. Это означает, что жители региона приобрели меньше упаковок лекарств, чем годом ранее. Однако в денежном выражении продажи выросли на 10,2%. Такой рост обусловлен увеличением средней стоимости одной упаковки и изменением структуры спроса в пользу более дорогих препаратов.

Динамика средней цены и среднего чека

Средняя стоимость одной условной упаковки лекарственного препарата в ЯНАО за отчетный период составила 444 рубля. За год этот показатель вырос на 13,5%. Кроме того, размер среднего чека на разовую покупку в аптеках региона (включая парафармацевтическую продукцию) превысил 924 рубля, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Эти данные свидетельствуют о продолжающемся тренде на удорожание лекарственных средств и увеличении расходов населения на фармацевтические товары.

Какие препараты пользуются наибольшим спросом в ЯНАО

Наибольшие расходы жителей ЯНАО в отчетном периоде пришлись на противовоспалительные и противоревматические препараты, а также на противопростудные и противокашлевые средства. Это отражает как сезонные всплески заболеваемости, так и сохраняющийся спрос на препараты для лечения хронических заболеваний. Эти группы лекарственных препаратов отражают основные направления спроса и структуру фармацевтического рынка ЯНАО.

Топ-10 фармакотерапевтических групп по объему продаж

Противовоспалительные и противоревматические препараты;

Противопростудные и противокашлевые препараты;

Препараты для лечения заболеваний носа;

Половые гормоны и модуляторы половой системы;

Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему;

Противовирусные препараты системные;

Препараты для лечения сахарного диабета;

Препараты для лечения заболеваний горла;

Препараты для лечения заболеваний органов мочеполовой системы;

Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Лидеры среди торговых марок лекарств в ЯНАО

В рейтинге торговых марок также произошли изменения. Первое место по объему продаж занял препарат Семавик от компании «Герофарм», который сместил с лидирующей позиции бренд Нурофен от «Рекитт Бенкизер».

Топ-10 торговых марок по объему продаж