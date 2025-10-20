В Ноябрьске за один день у трех женщин заподозрили рак молочной железы
Врачи назначили пациенткам биопсию образований
В Ноябрьске (ЯНАО) в рамках Недели ранней диагностики рака молочной железы за один день на прием к онкологу обратились 34 женщины. У семи пациенток выявлены заболевания молочной железы, у трех из них заподозрили злокачественное новообразование. Всем троим назначена срочная биопсия для уточнения диагноза, сообщают в клинике.
«В ходе профилактической акции врачи приняли 34 женщины. По итогам осмотров у семи выявлены различные патологии, у трех — подозрение на рак. Им назначены дополнительные обследования в ближайшее время», — сообщает telegram-канал «МИГ. Ноябрьск».
По информации источника, с начала 2025 года диагноз «рак молочной железы» в Ноябрьске получили 62 женщины. В 85% случаев заболевание удалось выявить на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.
