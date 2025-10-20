На ЧЭМК заменят свыше 2,5 тысяч газоочистных фильтров

На заводе ведется планомерная замена фильтров Фото: Андрей Дубровин, пресс-служба ЧЭМК

На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) осуществляется плановая замена фильтров. Это способствует поддержанию высокого уровня эффективности воздушной очистки и уменьшает негативное влияние производственных процессов на окружающую среду. О схеме замены фильтров сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«В восьмом цехе комбината в рамках масштабного ремонта обновляется оборудование на печи № 51, в том числе замена более 2500 фильтров (рукавов) в системе газоочистки. Через нее проходит весь запыленный воздух, образующийся при выплавке ферросиликомарганца», — расскзали в пресс-службе комбината.

На печи № 51 проводится замена одного из двух блоков газоочистки, включающего 2520 фильтрующих рукавов и металлических каркасов. Работы стартовали в сентябре и завершатся в ноябре 2025 года.

На Челябинском электрометаллургическом комбинате применяются различные типы фильтров. Часть из них изготовлена из стеклоткани с тефлоновым покрытием, что позволяет выдерживать высокие температуры. Другие фильтрующие элементы представляют собой плоские войлочные рукава, которые производятся непосредственно на предприятии в собственной швейной мастерской. Замена фильтров осуществляется силами специалистов цеха по ремонту энергетического и газоочистного оборудования (ЦРЭГО) в сотрудничестве с работниками эксплуатационного подразделения газоочистки.

Эффективность газоочистных установок ЧЭМК достигает 99,5–99,7%, благодаря чему в атмосферу поступает практически полностью очищенный воздух. Плановая замена фильтрующих элементов проводится поэтапно во всех основных плавильных цехах предприятия. В 2025 году новые фильтры уже были установлены на газоочистных системах печей № 14, 15 и 19 во втором цехе, № 21–24 в пятом, № 43 в седьмом, а также № 52, 53 и 55–57 в восьмом цехе. В общей сложности заменены десятки тысяч рукавных фильтров.

«Замена рукавных фильтров — это не просто часть ремонтных работ, а важный элемент комплексной программы по модернизации и совершенствованию газоочистного оборудования. Обновление газоочистных комплексов позволяет предприятию поддерживать высокий экологический стандарт и гарантирует стабильную работу оборудования», — пояснил главный эколог комбината Владимир Серегин.