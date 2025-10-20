Ямальские школьники присоединились к образовательной программе «Лига школ»

В школах Ямала готовят будущих инженеров Фото: Денис Ядрихинский

В ЯНАО стартовала образовательная программа «Лига школ» компании «Газпром нефть». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, первыми участниками стали многопрофильный лицей города Муравленко и школа №7 в Ноябрьске. Соглашения о партнерстве подписаны с предприятием «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

«Современная нефтегазовая отрасль требует не только исполнителей, но и инженеров-новаторов, способных создавать и внедрять новые технологии. Через „Лигу школ“ мы выстраиваем для ребят понятный маршрут в профессию и создаем условия для раскрытия их потенциала», — прокомментировал ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

В рамках проекта полутора тысячам школьников региона предоставят доступ к современным образовательным ресурсам, методикам и наставничеству. Старшеклассники смогут познакомиться с профессиями нефтегазовой отрасли, посетить производственные объекты, пообщаться с экспертами и продумать свой карьерный путь — от школы до профильного вуза или колледжа.

По словам Анны Королевой, начальника управления по работе с персоналом разведки и добычи компании, инженерное образование начинается уже в школе: «Задача проекта — помочь превратить интерес к технологиям в осознанный выбор профессии и первые профессиональные навыки. На таких площадках дети учатся работать в команде и решать практические задачи — это фундамент будущей карьеры».

Замдиректора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов отметил, что профильное обучение помогает старшеклассникам определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в вуз. «Сотрудничество с „Ноябрьскнефтегазом“ позволит ученикам ближе познакомиться с ключевой отраслью экономики региона и к концу 11 класса иметь четкое представление о карьерном пути», — подчеркнул он.