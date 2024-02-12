Хоккеист челябинского «Трактора» заявил, что хочет уехать играть в НХЛ в Канаду

12 февраля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Семен Дер-Аргучинцев после окончания контракта с «Трактором» хочет вернуться в НХЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Семен Дер-Аргучинцев мечтает уехать играть в НХЛ в канадский «Торонто». Об этом Дер-Аргучинцев заявил в интервью, опубликованном 12 февраля. «НХЛ — это моя мечта. Моя задача — хорошо отыграть здесь два сезона и получить шанс в Северной Америке», — заявил Дер-Аргучинцев изданию «РБ Спорт». Нападающий добавил, что в Северной Америке есть хорошие города. Но постоянно жить там он не останется. Дер-Аргучинцев заявил, что игроки «Трактора» в этом сезоне ставят перед собой цель выиграть Кубок Гагарина. Дер-Аргучинцеву 23 года. С 2014 года он играл в Северной Америке в юношеских и молодежных командах системы «Торонто Мэйпл Лифс». С начала сезона 2023—2024 годов играет за «Трактор». В текущем сезоне провел на льду 52 игры, в которых забросил 16 шайб и 16 голевых передач. Контракт Дер-Аргучинцева рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Семен Дер-Аргучинцев мечтает уехать играть в НХЛ в канадский «Торонто». Об этом Дер-Аргучинцев заявил в интервью, опубликованном 12 февраля. «НХЛ — это моя мечта. Моя задача — хорошо отыграть здесь два сезона и получить шанс в Северной Америке», — заявил Дер-Аргучинцев изданию «РБ Спорт». Нападающий добавил, что в Северной Америке есть хорошие города. Но постоянно жить там он не останется. Дер-Аргучинцев заявил, что игроки «Трактора» в этом сезоне ставят перед собой цель выиграть Кубок Гагарина. Дер-Аргучинцеву 23 года. С 2014 года он играл в Северной Америке в юношеских и молодежных командах системы «Торонто Мэйпл Лифс». С начала сезона 2023—2024 годов играет за «Трактор». В текущем сезоне провел на льду 52 игры, в которых забросил 16 шайб и 16 голевых передач. Контракт Дер-Аргучинцева рассчитан до 30 апреля 2025 года.