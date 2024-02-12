В Чусовом после прокурорской проверки капремонта домов возбудили уголовное дело

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Прокуратура выявила нарушения при заключении контрактов на капремонт Фото:

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки мероприятий по капремонту домов в Чусовом. Надзорный орган выявил нарушения во время заключения контрактов на проведение строительного контроля и надзора за ходом и качеством работ на сумму в 1,8 млн рублей.

«С 2020 по 2023 год управлением ЖКХ администрации Чусовского округа заключены контракты на строительный контроль и надзор за работами по капремонту 25 домов, расположенных по улице Ленина в Чусовом. За услуги из бюджета исполнителю перечислили 1,8 млн рублей. Выяснилось, что строительный контроль в отношении этих домов уже являлся предметом других договоров, ранее заключенных властями с региональным фондом капремонта. Возбуждено уголовное дело», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края.

Уточняется, что денежные средства были израсходованы неэффективно, а уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Прокуратура контролирует ход расследования.

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В Пермском крае возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки мероприятий по капремонту домов в Чусовом. Надзорный орган выявил нарушения во время заключения контрактов на проведение строительного контроля и надзора за ходом и качеством работ на сумму в 1,8 млн рублей. «С 2020 по 2023 год управлением ЖКХ администрации Чусовского округа заключены контракты на строительный контроль и надзор за работами по капремонту 25 домов, расположенных по улице Ленина в Чусовом. За услуги из бюджета исполнителю перечислили 1,8 млн рублей. Выяснилось, что строительный контроль в отношении этих домов уже являлся предметом других договоров, ранее заключенных властями с региональным фондом капремонта. Возбуждено уголовное дело», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Уточняется, что денежные средства были израсходованы неэффективно, а уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Прокуратура контролирует ход расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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