В Чусовом после прокурорской проверки капремонта домов возбудили уголовное дело

12 февраля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Прокуратура выявила нарушения при заключении контрактов на капремонт Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки мероприятий по капремонту домов в Чусовом. Надзорный орган выявил нарушения во время заключения контрактов на проведение строительного контроля и надзора за ходом и качеством работ на сумму в 1,8 млн рублей. «С 2020 по 2023 год управлением ЖКХ администрации Чусовского округа заключены контракты на строительный контроль и надзор за работами по капремонту 25 домов, расположенных по улице Ленина в Чусовом. За услуги из бюджета исполнителю перечислили 1,8 млн рублей. Выяснилось, что строительный контроль в отношении этих домов уже являлся предметом других договоров, ранее заключенных властями с региональным фондом капремонта. Возбуждено уголовное дело», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Уточняется, что денежные средства были израсходованы неэффективно, а уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Прокуратура контролирует ход расследования.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки мероприятий по капремонту домов в Чусовом. Надзорный орган выявил нарушения во время заключения контрактов на проведение строительного контроля и надзора за ходом и качеством работ на сумму в 1,8 млн рублей. «С 2020 по 2023 год управлением ЖКХ администрации Чусовского округа заключены контракты на строительный контроль и надзор за работами по капремонту 25 домов, расположенных по улице Ленина в Чусовом. За услуги из бюджета исполнителю перечислили 1,8 млн рублей. Выяснилось, что строительный контроль в отношении этих домов уже являлся предметом других договоров, ранее заключенных властями с региональным фондом капремонта. Возбуждено уголовное дело», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Уточняется, что денежные средства были израсходованы неэффективно, а уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Прокуратура контролирует ход расследования.