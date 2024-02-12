Россияне могут стать жертвами злоумышленников из-за активности в соцсетях

Эксперт по информбезопасности Ефимов предупредил о риске активности в соцсетях

12 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Мошенники могут узнать много информации о человеке из-за активности в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за активности в социальных сетях россияне могут стать жертвами злоумышленников, которые могут завладеть их личной информацией. Об этом рассказал в беседе с URA.RU инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов. О том, как защитить себя — в материале URA.RU. «Злоумышленники могут узнать довольно много, особенно если человек активен в социальных сетях. Они могут выяснить интересы, местоположение, связи, даже предсказать поведенческие паттерны. Однако точность цифрового портрета зависит от того, насколько осторожен человек в сети и какой информацией делится в Сети», — сказал Ефимов. Он добавил, что лучше поддерживать здоровую долю онлайн-анонимности. Что делать, чтоб не попасть в руки мошенников «Проверьте свой цифровой след, удалите устаревшие профили, фотографии или информацию, которую больше не хотите расширять для общего пользования. Настройте настройки приватности в социальных сетях и других онлайн-сервисах, чтобы контролировать, кто видит вашу информацию», — посоветовал инженер. По его словам, нужно быть внимательным, делая посты и оставляя комментарии, а также избегать разглашения чувствительной личной информации. Ефимов также обратил внимание на то, что вместо использования полного имени в онлайне, следует рассмотреть возможность использования псевдонима или ника. Необходимо также периодически проверять разрешения, предоставленные приложениям, и отзывать те, которые больше не нужны. «Используйте уникальные и сложные пароли для различных сервисов. Используйте двухфакторную аутентификацию, где это только представляется возможным. Временами отключайтесь от Сети», — призвал эксперт. По его мнению, это позволит уменьшить цифровой след, а также положительно скажется на эмоциональном и физическом благополучии. Инженер также отметил, что предотвращение накопления цифрового следа — это постоянный процесс. «Удаление всей информации о себе из Сети может быть сложной задачей и в некоторых случаях даже невозможной. Тем не менее снижение своего цифрового следа и управление онлайн-присутствием имеют свою ценность», — сказал он. Целесообразно стремиться к балансу между комфортным участием в онлайне и защитой своей личной жизни, заключил Ефимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за активности в социальных сетях россияне могут стать жертвами злоумышленников, которые могут завладеть их личной информацией. Об этом рассказал в беседе с URA.RU инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов. О том, как защитить себя — в материале URA.RU. «Злоумышленники могут узнать довольно много, особенно если человек активен в социальных сетях. Они могут выяснить интересы, местоположение, связи, даже предсказать поведенческие паттерны. Однако точность цифрового портрета зависит от того, насколько осторожен человек в сети и какой информацией делится в Сети», — сказал Ефимов. Он добавил, что лучше поддерживать здоровую долю онлайн-анонимности. «Проверьте свой цифровой след, удалите устаревшие профили, фотографии или информацию, которую больше не хотите расширять для общего пользования. Настройте настройки приватности в социальных сетях и других онлайн-сервисах, чтобы контролировать, кто видит вашу информацию», — посоветовал инженер. По его словам, нужно быть внимательным, делая посты и оставляя комментарии, а также избегать разглашения чувствительной личной информации. Ефимов также обратил внимание на то, что вместо использования полного имени в онлайне, следует рассмотреть возможность использования псевдонима или ника. Необходимо также периодически проверять разрешения, предоставленные приложениям, и отзывать те, которые больше не нужны. «Используйте уникальные и сложные пароли для различных сервисов. Используйте двухфакторную аутентификацию, где это только представляется возможным. Временами отключайтесь от Сети», — призвал эксперт. По его мнению, это позволит уменьшить цифровой след, а также положительно скажется на эмоциональном и физическом благополучии. Инженер также отметил, что предотвращение накопления цифрового следа — это постоянный процесс. «Удаление всей информации о себе из Сети может быть сложной задачей и в некоторых случаях даже невозможной. Тем не менее снижение своего цифрового следа и управление онлайн-присутствием имеют свою ценность», — сказал он. Целесообразно стремиться к балансу между комфортным участием в онлайне и защитой своей личной жизни, заключил Ефимов.