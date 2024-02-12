Bloomberg: ЕС может наложить первые санкции на Китай из-за поддержки России

12 февраля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

ЕС предлагает ввести санкции против трех компаний из КНР за помощь РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз хочет ввести торговые ограничения в отношении примерно двух десятков компаний, в том числе трех китайских, за поддержку военных действий России на территории Украины. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на проект предложения ЕС. «В случае принятия, это будет первый случай, когда ЕС вводит ограничения для компаний в материковом Китае с начала СВО. <…> В список также вошли компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции», — говорится в материале агентства. Отмечается, что санкции подразумевают введение запрета для европейских компаний на торговлю с представленными в списке фирмами, чтобы осложнить для России процесс получения санкционных товаров через компании в третьих странах. Ранее издание Politico писало о том, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим». Позднее сообщалось, что в новый пакет войдут предложения о включении в список еще десятков физических и юридических лиц. Также разрабатываются новые ограничения в сфере экономики.

Евросоюз хочет ввести торговые ограничения в отношении примерно двух десятков компаний, в том числе трех китайских, за поддержку военных действий России на территории Украины. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на проект предложения ЕС. «В случае принятия, это будет первый случай, когда ЕС вводит ограничения для компаний в материковом Китае с начала СВО. <…> В список также вошли компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции», — говорится в материале агентства. Отмечается, что санкции подразумевают введение запрета для европейских компаний на торговлю с представленными в списке фирмами, чтобы осложнить для России процесс получения санкционных товаров через компании в третьих странах. Ранее издание Politico писало о том, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим». Позднее сообщалось, что в новый пакет войдут предложения о включении в список еще десятков физических и юридических лиц. Также разрабатываются новые ограничения в сфере экономики.