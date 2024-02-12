ВС РФ ликвидировали «элитного» офицера ВСУ

12 февраля 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Ликвидирован «элитный» офицер ВСУ Литюга с позывным Хабиб Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия ликвидировала офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Ликвидирован очередной элитный ВСУшник из ССО. В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО „Восток“ майор Андрей Литюга с позывным Хабиб», — заявил Рогов. Об этом он написал в своем telegram-канале. Рогов уточнил, что Литюга участвовал в конфликте на Украине с 2014 года. В частности, он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала Балаклею в Херсонской области.

Российская армия ликвидировала офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Ликвидирован очередной элитный ВСУшник из ССО. В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО „Восток“ майор Андрей Литюга с позывным Хабиб», — заявил Рогов. Об этом он написал в своем telegram-канале. Рогов уточнил, что Литюга участвовал в конфликте на Украине с 2014 года. В частности, он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала Балаклею в Херсонской области.