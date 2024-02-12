ВС РФ ликвидировали «элитного» офицера ВСУ

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Ликвидирован «элитный» офицер ВСУ Литюга с позывным Хабиб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ликвидировала офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«Ликвидирован очередной элитный ВСУшник из ССО. В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО „Восток“ майор Андрей Литюга с позывным Хабиб», — заявил Рогов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Рогов уточнил, что Литюга участвовал в конфликте на Украине с 2014 года. В частности, он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала Балаклею в Херсонской области.

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Российская армия ликвидировала офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Ликвидирован очередной элитный ВСУшник из ССО. В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО „Восток“ майор Андрей Литюга с позывным Хабиб», — заявил Рогов. Об этом он написал в своем telegram-канале. Рогов уточнил, что Литюга участвовал в конфликте на Украине с 2014 года. В частности, он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала Балаклею в Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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