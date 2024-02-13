Армия России угостила солдат ВСУ кофе, когда те сдавались в плен

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Пленные украинские военные были поражены тому, как к ним относятся в ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В плен без боя была взята группа солдат Украины на запорожском направлении. Украинский военнопленный Дмитрий Руденко рассказал, что ему было страшно сдаваться в плен, однако после того, как ВС РФ угостили его кофе, эта эмоция пропала.

«Говорили, что лучше в плен не попадать. Но когда взяли в плен, и кофе сделали с сахаром, и сигарет дали, все что необходимо… Такое отношение удивило, вроде друг с другом сражаемся, а отношение человеческое к нам», — заявил Дмитрий Руденко, его слова приводит Минобороны РФ на своем сайте. Пленный также отметил, что никакого насилия к ним не применялось.

Руденко также заявил, что был рад тому, что оказался в плену. По его словам, участвовать в боях за ВСУ — это «дорога в один конец». Он рассказал, что армия Украины не забирает трупы солдат с поля боя.

Ефрейтор Степан Павлик из Львовской области, который также сдался в плен, рассказал, что больше не собирается служить в армии. На Украине он попал под мобилизацию.

В Минобороны отметили, что пленные украинцы могут читать литературу и позвонить своим родным. Россия относится к пленным в соответствии со всеми нормами международного права.

Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля. Он прошел по формуле 100 на 100.

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В плен без боя была взята группа солдат Украины на запорожском направлении. Украинский военнопленный Дмитрий Руденко рассказал, что ему было страшно сдаваться в плен, однако после того, как ВС РФ угостили его кофе, эта эмоция пропала. «Говорили, что лучше в плен не попадать. Но когда взяли в плен, и кофе сделали с сахаром, и сигарет дали, все что необходимо… Такое отношение удивило, вроде друг с другом сражаемся, а отношение человеческое к нам», — заявил Дмитрий Руденко, его слова приводит Минобороны РФ на своем сайте. Пленный также отметил, что никакого насилия к ним не применялось. Руденко также заявил, что был рад тому, что оказался в плену. По его словам, участвовать в боях за ВСУ — это «дорога в один конец». Он рассказал, что армия Украины не забирает трупы солдат с поля боя. Ефрейтор Степан Павлик из Львовской области, который также сдался в плен, рассказал, что больше не собирается служить в армии. На Украине он попал под мобилизацию. В Минобороны отметили, что пленные украинцы могут читать литературу и позвонить своим родным. Россия относится к пленным в соответствии со всеми нормами международного права. Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля. Он прошел по формуле 100 на 100.
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