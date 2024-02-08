Минобороны: Россия вернула на родину 100 военных с Украины

Обмен между Украиной и Россией состоялся по формуле 100 на 100, сообщило Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с Украины вернулись 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — сообщило Минобороны РФ на своей странице в
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