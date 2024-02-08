Минобороны: Россия вернула на родину 100 военных с Украины

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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, военные, солдаты, призывники, новобранцы, вс рф
Обмен между Украиной и Россией состоялся по формуле 100 на 100, сообщило Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с Украины вернулись 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — сообщило Минобороны РФ на своей странице в telegram-канале. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения. Отмечается, что обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

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Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с Украины вернулись 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — сообщило Минобороны РФ на своей странице в telegram-канале. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения. Отмечается, что обмен произошел при посредничестве ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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