Минобороны: Россия вернула на родину 100 военных с Украины

08 февраля 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Обмен между Украиной и Россией состоялся по формуле 100 на 100, сообщило Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с Украины вернулись 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — сообщило Минобороны РФ на своей странице в telegram-канале . После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения. Отмечается, что обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с Украины вернулись 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — сообщило Минобороны РФ на своей странице в telegram-канале. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения. Отмечается, что обмен произошел при посредничестве ОАЭ.