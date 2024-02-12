Курганская школа в шоке от ЧП, в котором погибли трое учеников

Трое погибших в пожаре в деревне Галаево Курганской области детей учились в школе села Шмаково. Сотрудники и ученики скорбят о гибели детей. Об этом URA.RU рассказал житель Кетовского округа.
«Семья из пяти человек, трое детей учились в Шмаковской школе: 8-й, 4-й и 1-й класс. Вся школа плачет. Старшие девочки очень хорошие были. Семья считалась благополучная, отец немного мог выпивать», — рассказал житель округа.
Ранее URA.RU писало, что старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля: в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.
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