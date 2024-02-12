12 февраля 2024

Курганская школа в шоке от ЧП, в котором погибли трое учеников

Курганская школа скорбит из-за гибели троих учеников
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные, дюсш 1, детская спортивная школа имени семенова
В Шмаковской школе скорбят о погибших учениках Фото:
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В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Трое погибших в пожаре в деревне Галаево Курганской области детей учились в школе села Шмаково. Сотрудники и ученики скорбят о гибели детей. Об этом URA.RU рассказал житель Кетовского округа.

«Семья из пяти человек, трое детей учились в Шмаковской школе: 8-й, 4-й и 1-й класс. Вся школа плачет. Старшие девочки очень хорошие были. Семья считалась благополучная, отец немного мог выпивать», — рассказал житель округа.

Ранее URA.RU писало, что старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля: в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.

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Трое погибших в пожаре в деревне Галаево Курганской области детей учились в школе села Шмаково. Сотрудники и ученики скорбят о гибели детей. Об этом URA.RU рассказал житель Кетовского округа. «Семья из пяти человек, трое детей учились в Шмаковской школе: 8-й, 4-й и 1-й класс. Вся школа плачет. Старшие девочки очень хорошие были. Семья считалась благополучная, отец немного мог выпивать», — рассказал житель округа. Ранее URA.RU писало, что старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля: в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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