Происшествия Пожары Курганская школа в шоке от ЧП, в котором погибли трое учеников Курганская школа скорбит из-за гибели троих учеников 13 февраля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 + В Шмаковской школе скорбят о погибших учениках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Трое погибших в пожаре в деревне Галаево Курганской области детей учились в школе села Шмаково. Сотрудники и ученики скорбят о гибели детей. Об этом URA.RU рассказал житель Кетовского округа. «Семья из пяти человек, трое детей учились в Шмаковской школе: 8-й, 4-й и 1-й класс. Вся школа плачет. Старшие девочки очень хорошие были. Семья считалась благополучная, отец немного мог выпивать», — рассказал житель округа. Ранее URA.RU писало, что старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля: в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. Трое погибших в пожаре в деревне Галаево Курганской области детей учились в школе села Шмаково. Сотрудники и ученики скорбят о гибели детей. Об этом URA.RU рассказал житель Кетовского округа. «Семья из пяти человек, трое детей учились в Шмаковской школе: 8-й, 4-й и 1-й класс. Вся школа плачет. Старшие девочки очень хорошие были. Семья считалась благополучная, отец немного мог выпивать», — рассказал житель округа. Ранее URA.RU писало, что старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля: в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям