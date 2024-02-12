В день гибели курганской девочке должно было исполниться 15 лет

13 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Девочке 2009 года рождения из погибшей семьи 13 февраля должно было исполниться 15 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Девочка, погибшая в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область), должна была отметить День рождения. В ночь 13 февраля ей исполнилось 15 лет. Об этом сообщают представители региональных СМИ «После тушения в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела погибшей семьи Емельяненко: мужчины 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, а также троих детей 2009, 2013, 2015 годов рождения. Старшей девочке сегодня должно было исполниться 15 лет», — сообщает группа местного СМИ «Область 45» в своем telegram-канале. Сообщается, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. Ранее URA.RU писало, что следственные органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона.

Девочка, погибшая в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область), должна была отметить День рождения. В ночь 13 февраля ей исполнилось 15 лет. Об этом сообщают представители региональных СМИ «После тушения в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела погибшей семьи Емельяненко: мужчины 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, а также троих детей 2009, 2013, 2015 годов рождения. Старшей девочке сегодня должно было исполниться 15 лет», — сообщает группа местного СМИ «Область 45» в своем telegram-канале. Сообщается, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. Ранее URA.RU писало, что следственные органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона.