12 февраля 2024

В день гибели курганской девочке должно было исполниться 15 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Девочке 2009 года рождения из погибшей семьи 13 февраля должно было исполниться 15 лет Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Девочка, погибшая в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область), должна была отметить День рождения. В ночь 13 февраля ей исполнилось 15 лет. Об этом сообщают представители региональных СМИ

«После тушения в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела погибшей семьи Емельяненко: мужчины 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, а также троих детей 2009, 2013, 2015 годов рождения. Старшей девочке сегодня должно было исполниться 15 лет», — сообщает группа местного СМИ «Область 45» в своем telegram-канале. Сообщается, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

Ранее URA.RU писало, что следственные органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочка, погибшая в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область), должна была отметить День рождения. В ночь 13 февраля ей исполнилось 15 лет. Об этом сообщают представители региональных СМИ «После тушения в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела погибшей семьи Емельяненко: мужчины 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, а также троих детей 2009, 2013, 2015 годов рождения. Старшей девочке сегодня должно было исполниться 15 лет», — сообщает группа местного СМИ «Область 45» в своем telegram-канале. Сообщается, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. Ранее URA.RU писало, что следственные органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...