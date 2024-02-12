В Перми российские рестораторы ищут площадки для новых проектов

13 февраля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

На согласовании находятся несколько пермских площадок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Компания «ЯсноРестораны», в которую входят проекты «Хочу Пури», «Горячий цех» и другие, ищет в Перми площадки для открытия новых заведений. Об этом URA.RU рассказала директор по развитию компаниии Ирина Измайлова на брифинге для журналистов. «Концепция „Хочу Пури“ предполагает открытие ресторанов двух форматов: рестораны в торговых центрах и на центральных улицах города. Сейчас в Перми уже работают два ресторана в торгово-развлекательных комплексах, и конечно мы рассматриваем все площадки, подходящие нам», — рассказала Ирина Измайлова. Она добавила, что помещения должны соответствовать целому ряду параметров. Компания оценивает трафик и наличие деловой активности. «Мы в целом, много путешествуем по России, среди наших коллег есть девелоперы и предприниматели разных бизнесов, в том числе строительных, поэтому самые интересные локации крупных городов мы оцениваем с точки зрения эффективности очень оперативно», — отметила ресторатор. Компания «ЯсноРестораны» открыла в Перми два ресторана грузинской кухни «Хочу Пури». В ТРЦ «iMall Эспланада» заведение начало работать с декабря 2022 года, а в ТРК «Семья» — с 13 февраля 2024 года. Главная фишка ресторанов в том, что блюда в них готовят в дровяной печи. Сеть заведений имеет награду «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», а ее амбассадором является певец Сосо Павлиашвили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ЯсноРестораны», в которую входят проекты «Хочу Пури», «Горячий цех» и другие, ищет в Перми площадки для открытия новых заведений. Об этом URA.RU рассказала директор по развитию компаниии Ирина Измайлова на брифинге для журналистов. «Концепция „Хочу Пури“ предполагает открытие ресторанов двух форматов: рестораны в торговых центрах и на центральных улицах города. Сейчас в Перми уже работают два ресторана в торгово-развлекательных комплексах, и конечно мы рассматриваем все площадки, подходящие нам», — рассказала Ирина Измайлова. Она добавила, что помещения должны соответствовать целому ряду параметров. Компания оценивает трафик и наличие деловой активности. «Мы в целом, много путешествуем по России, среди наших коллег есть девелоперы и предприниматели разных бизнесов, в том числе строительных, поэтому самые интересные локации крупных городов мы оцениваем с точки зрения эффективности очень оперативно», — отметила ресторатор. Компания «ЯсноРестораны» открыла в Перми два ресторана грузинской кухни «Хочу Пури». В ТРЦ «iMall Эспланада» заведение начало работать с декабря 2022 года, а в ТРК «Семья» — с 13 февраля 2024 года. Главная фишка ресторанов в том, что блюда в них готовят в дровяной печи. Сеть заведений имеет награду «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», а ее амбассадором является певец Сосо Павлиашвили.