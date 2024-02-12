12 февраля 2024

МЧС предупредила жителей ХМАО о снежном коллапсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник по уборке снега в детском саде "Родничок", при участии главы города Шувалова Вадима. Сургут, уборка снега, субботник
14 февраля в ХМАО пройдут сильные снегопады Фото:

МЧС предупредила жителей ХМАО о сильном порывистом ветре и вьюге. Ухудшение погодных условий ожидается 14 февраля в нескольких районах округа.

«14 февраля 2024 года в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метель. Ночью по югу округа сильный снег», — сообщила МЧС в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах ХМАО 14 февраля синоптики спрогнозировали погоду до -29 градусов. Ветер обещают сильный.

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МЧС предупредила жителей ХМАО о сильном порывистом ветре и вьюге. Ухудшение погодных условий ожидается 14 февраля в нескольких районах округа. «14 февраля 2024 года в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метель. Ночью по югу округа сильный снег», — сообщила МЧС в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах ХМАО 14 февраля синоптики спрогнозировали погоду до -29 градусов. Ветер обещают сильный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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