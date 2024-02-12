МЧС предупредила жителей ХМАО о снежном коллапсе

14 февраля в ХМАО пройдут сильные снегопады
МЧС предупредила жителей ХМАО о сильном порывистом ветре и вьюге. Ухудшение погодных условий ожидается 14 февраля в нескольких районах округа.
«14 февраля 2024 года в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метель. Ночью по югу округа сильный снег», — сообщила МЧС в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах ХМАО 14 февраля синоптики спрогнозировали погоду до -29 градусов. Ветер обещают сильный.
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