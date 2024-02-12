Природа Погода МЧС предупредила жителей ХМАО о снежном коллапсе 13 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + 14 февраля в ХМАО пройдут сильные снегопады Фото: Александр Кулаковский © URA.RU МЧС предупредила жителей ХМАО о сильном порывистом ветре и вьюге. Ухудшение погодных условий ожидается 14 февраля в нескольких районах округа. «14 февраля 2024 года в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метель. Ночью по югу округа сильный снег», — сообщила МЧС в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах ХМАО 14 февраля синоптики спрогнозировали погоду до -29 градусов. Ветер обещают сильный. МЧС предупредила жителей ХМАО о сильном порывистом ветре и вьюге. Ухудшение погодных условий ожидается 14 февраля в нескольких районах округа. «14 февраля 2024 года в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метель. Ночью по югу округа сильный снег», — сообщила МЧС в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах ХМАО 14 февраля синоптики спрогнозировали погоду до -29 градусов. Ветер обещают сильный. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям