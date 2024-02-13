Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук» с уксусом

В больнице скончался мужчина, который получил ожог пищевода после того, как выпил уксус под видом минералки «Джермук»
Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук», в которой был обнаружен уксус. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.
«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», —
Ранее Роспотребнадзор сообщил о приостановлении продажи отдельных партий воды «Джермук». Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды.
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