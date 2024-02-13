Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук» с уксусом

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В больнице скончался мужчина, который получил ожог пищевода после того, как выпил уксус под видом минералки «Джермук» Фото:

Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук», в которой был обнаружен уксус. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал Миняйло в Telegram. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким мужчины. Он пообещал выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о приостановлении продажи отдельных партий воды «Джермук». Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды.

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Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук», в которой был обнаружен уксус. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. «К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал Миняйло в Telegram. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким мужчины. Он пообещал выяснить все обстоятельства произошедшего. Ранее Роспотребнадзор сообщил о приостановлении продажи отдельных партий воды «Джермук». Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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