Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук» с уксусом

13 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

В больнице скончался мужчина, который получил ожог пищевода после того, как выпил уксус под видом минералки «Джермук» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук», в которой был обнаружен уксус. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. «К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал Миняйло в Telegram. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким мужчины. Он пообещал выяснить все обстоятельства произошедшего. Ранее Роспотребнадзор сообщил о приостановлении продажи отдельных партий воды «Джермук». Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды.

Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук», в которой был обнаружен уксус. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. «К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал Миняйло в Telegram. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким мужчины. Он пообещал выяснить все обстоятельства произошедшего. Ранее Роспотребнадзор сообщил о приостановлении продажи отдельных партий воды «Джермук». Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды.