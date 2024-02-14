Россияне в 2024 году могут оформить пенсию за несколько часов

Россияне в 2024 году смогут получать пенсию по старости всего за несколько часов без дополнительных действий и подтверждающих документов со стороны получателя. Об этом сообщили в Соцфонде РФ.
Цифровые сервисы Соцфонда позволят значительно упростить гражданам получение выплат. Так, для получения пенсии по старости электронный сервис предложит получателю ответить на несколько вопросов для уточнения данных и расчета средств. «Пенсия назначается фондом автоматически, и соответствующее уведомление о назначенной пенсии поступит заявителю в личный кабинет в течение трех часов», — говорится на сайте Соцфонда.
Уточняется, что гражданин сможет выбрать способ выплаты пенсии. Например, ее могут перечислить на банковский счет или доставить «Почтой России».
Ранее сообщалось об увеличении пенсий почти для всех категорий пенсионеров. Так, с 1 января 2024 года выплаты били проиндексированы на 7,5%, пишет
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.