13 февраля 2024

Курганец сжег в гараже свой автомобиль во время ремонта. Фото, видео

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Машина загорелась в ходе ремонта в гараже (архивное фото) Фото:

В городе Шучье Курганской области у автовладельца загорелась машина с газовым оборудованием в гараже. Возгорание произошло в ходе ремонта машины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«В городе Щучье автовладелец решил самостоятельно починить сломавшуюся машину, на которой было установлено газовое оборудование. В ходе ремонта произошла утечка газа с последующим возгоранием. Пожар на общей площади 8 квадратных метров ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — указано в telegram-канале МЧС. В тушении возгорания принимали участие девять человек личного состава ведомства и две единицы техники.

Пожарные потушили загоревшуюся машину в гараже
Пожарные потушили загоревшуюся машину в гараже
Фото:

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В городе Шучье Курганской области у автовладельца загорелась машина с газовым оборудованием в гараже. Возгорание произошло в ходе ремонта машины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «В городе Щучье автовладелец решил самостоятельно починить сломавшуюся машину, на которой было установлено газовое оборудование. В ходе ремонта произошла утечка газа с последующим возгоранием. Пожар на общей площади 8 квадратных метров ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — указано в telegram-канале МЧС. В тушении возгорания принимали участие девять человек личного состава ведомства и две единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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