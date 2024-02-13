Курганец сжег в гараже свой автомобиль во время ремонта. Фото, видео

14 февраля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Машина загорелась в ходе ремонта в гараже (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Шучье Курганской области у автовладельца загорелась машина с газовым оборудованием в гараже. Возгорание произошло в ходе ремонта машины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «В городе Щучье автовладелец решил самостоятельно починить сломавшуюся машину, на которой было установлено газовое оборудование. В ходе ремонта произошла утечка газа с последующим возгоранием. Пожар на общей площади 8 квадратных метров ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — указано в telegram-канале МЧС. В тушении возгорания принимали участие девять человек личного состава ведомства и две единицы техники. Пожарные потушили загоревшуюся машину в гараже Фото: telegram-канала МЧС России по Курганской области

В городе Шучье Курганской области у автовладельца загорелась машина с газовым оборудованием в гараже. Возгорание произошло в ходе ремонта машины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «В городе Щучье автовладелец решил самостоятельно починить сломавшуюся машину, на которой было установлено газовое оборудование. В ходе ремонта произошла утечка газа с последующим возгоранием. Пожар на общей площади 8 квадратных метров ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — указано в telegram-канале МЧС. В тушении возгорания принимали участие девять человек личного состава ведомства и две единицы техники.