Машина загорелась в ходе ремонта в гараже (архивное фото)
В городе Шучье Курганской области у автовладельца загорелась машина с газовым оборудованием в гараже. Возгорание произошло в ходе ремонта машины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«В городе Щучье автовладелец решил самостоятельно починить сломавшуюся машину, на которой было установлено газовое оборудование. В ходе ремонта произошла утечка газа с последующим возгоранием. Пожар на общей площади 8 квадратных метров ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — указано в telegram-канале МЧС. В тушении возгорания принимали участие девять человек личного состава ведомства и две единицы техники.
Пожарные потушили загоревшуюся машину в гараже
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