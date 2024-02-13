В Тюмень приедет замминистра спорта РФ Морозов

Морозов также планирует провести совещание с руководителями тюменских спортивных организаций Фото: Олег Барханов © URA.RU

В Тюмень приедет заместитель министра спорта России Алексей Морозов. Он посетит центр «Олимпия» и проведет совещание с руководителями спортивных учреждений. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.

«Состоится пресс-подход заместителя Министра спорта России Алексея Морозова. В рамках рабочего визита в Тюмень он посетит ряд спортивных объектов, в частности, теннисный центр „Лидер“, „Тюмень Дзюдо“, многофункциональный спортивный центр „Олимпия“, а также строящиеся комплексы», — говорится в сообщении инфоцентра.

Морозов также планирует провести совещание с руководителями тюменских спортивных организаций. Отмечается, что пресс-подход пройдет вечером 14 февраля.