13 февраля 2024

В Тюмень приедет замминистра спорта РФ Морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между Форес, Союзом биатлонистов России и Министерством спорта. Москва, морозов алексей
Морозов также планирует провести совещание с руководителями тюменских спортивных организаций Фото:

В Тюмень приедет заместитель министра спорта России Алексей Морозов. Он посетит центр «Олимпия» и проведет совещание с руководителями спортивных учреждений. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.

«Состоится пресс-подход заместителя Министра спорта России Алексея Морозова. В рамках рабочего визита в Тюмень он посетит ряд спортивных объектов, в частности, теннисный центр „Лидер“, „Тюмень Дзюдо“, многофункциональный спортивный центр „Олимпия“, а также строящиеся комплексы», — говорится в сообщении инфоцентра.

Морозов также планирует провести совещание с руководителями тюменских спортивных организаций. Отмечается, что пресс-подход пройдет вечером 14 февраля.

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В Тюмень приедет заместитель министра спорта России Алексей Морозов. Он посетит центр «Олимпия» и проведет совещание с руководителями спортивных учреждений. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Состоится пресс-подход заместителя Министра спорта России Алексея Морозова. В рамках рабочего визита в Тюмень он посетит ряд спортивных объектов, в частности, теннисный центр „Лидер“, „Тюмень Дзюдо“, многофункциональный спортивный центр „Олимпия“, а также строящиеся комплексы», — говорится в сообщении инфоцентра. Морозов также планирует провести совещание с руководителями тюменских спортивных организаций. Отмечается, что пресс-подход пройдет вечером 14 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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