Мэрия Кургана не смогла выселить сантехника из служебной квартиры

15 февраля 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана не смогла через суд выселить сантехника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрации Кургана не смогла выселить бывшего слесаря-сантехника муниципального предприятия из служебной квартиры. Жилищный спор пришлось решать через суд. Данные появились на сайте Седьмого кассационного суда. «В удовлетворении исковых требований администрации г. Кургана к П. о признании не приобретшим право пользования жилым помещением, выселении отказано», — сообщается в материалах дела. Мужчина работал в муниципальном предприятии слесарем-сантехником и в 2001 году был заселен в помещение колясочной одного из многоквартирных домов в Заозерном микрорайоне. В помещении он проживал более 20 лет. Когда он обратился в управление жилищной политики о предоставлении договора соцнайма квартиры, ему отказали. В администрации утверждали, что мужчина проживает в помещении незаконно и требовали выселить уволившегося сотрудника. Спор о жилье длился более года. В итоге было решено, что сантехник был вселен в спорное помещение законно в связи с трудовыми отношениями. Оснований для выселения мужчины у администрации нет. «Необоснованное длительное бездействие администрации г. Кургана по принятию соответствующего решения по включению спорного жилого помещения в число служебных и выдаче П. ордера на служебное жилье <…> не может являться препятствием к возникновению у него права пользования жилым помещением на условиях служебного найма», — решил кассационный суд в Челябинске. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане владельцы ЧОП приватизировали арендованную у мэрии колясочную и переделали ее под свой офис, заняв часть общественной территории. Исправить ситуацию помогло вмешательство уполномоченного по правам человека и прокуратуры. Жители добились сноса незаконно построенной стены в подъезде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрации Кургана не смогла выселить бывшего слесаря-сантехника муниципального предприятия из служебной квартиры. Жилищный спор пришлось решать через суд. Данные появились на сайте Седьмого кассационного суда. «В удовлетворении исковых требований администрации г. Кургана к П. о признании не приобретшим право пользования жилым помещением, выселении отказано», — сообщается в материалах дела. Мужчина работал в муниципальном предприятии слесарем-сантехником и в 2001 году был заселен в помещение колясочной одного из многоквартирных домов в Заозерном микрорайоне. В помещении он проживал более 20 лет. Когда он обратился в управление жилищной политики о предоставлении договора соцнайма квартиры, ему отказали. В администрации утверждали, что мужчина проживает в помещении незаконно и требовали выселить уволившегося сотрудника. Спор о жилье длился более года. В итоге было решено, что сантехник был вселен в спорное помещение законно в связи с трудовыми отношениями. Оснований для выселения мужчины у администрации нет. «Необоснованное длительное бездействие администрации г. Кургана по принятию соответствующего решения по включению спорного жилого помещения в число служебных и выдаче П. ордера на служебное жилье <…> не может являться препятствием к возникновению у него права пользования жилым помещением на условиях служебного найма», — решил кассационный суд в Челябинске. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане владельцы ЧОП приватизировали арендованную у мэрии колясочную и переделали ее под свой офис, заняв часть общественной территории. Исправить ситуацию помогло вмешательство уполномоченного по правам человека и прокуратуры. Жители добились сноса незаконно построенной стены в подъезде.